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【一天50通】「火車界塔台控制員」的懇求 台鐵：勿濫用緊急通報專線

請勿佔線

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/10 13:50
（圖／臉書 fun台鐵）

（圖／臉書 fun台鐵）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號2日重大事故奪去50條人命，未能即時通報成了事故關鍵，也讓緊急通報專線成為熱門話題。然而民眾將專線當熱線，一天50通變成日常，分身乏術的台鐵調度員，罕見上社群網站向大眾懇求，請將專線留給真正的緊急狀況。

以「火車界的塔台控制員」自居的一名台鐵行車調度員，9日在臉書以長文語重心長地道出無奈。他表示，工作內容得監控鐵軌狀況，一旦因自然因素（土石流、濃霧、暴雨等）、設備因素（號誌、平交道毀損等）或人為因素（闖越平交道、車上乘客不適）出現狀況，就得在最短時間內調度列車。

這工作不僅需全神關注、精準資訊，更不應受外在干擾，才能確保鐵路安全。然而，理應由專責單位接聽、通報並處置（如119勤務中心）的工作，卻因上級的安排而落在了調度員身上。兵荒馬亂之際，除了監控火車位置顯示盤、側聽各站無線電通話，還得分身接緊急通報，實在無法忍受「打來亂」的情況。

他透露，媒體報導緊急通報專線後，光是9日就接了近50通，許多人竟只是打來「測試」，也不乏接通了就掛斷，或打來罵人的民眾。真正通報異常情況的，只有2通。

他嚴正告誡大眾，將專線留給真正需要的人，「不怕大家通報，我們只怕我們來不及知道也無能為力。」

請依不同需求通報台鐵：

  • 軌道、平交道、橋樑及隧道有障礙物時，可撥打24小時緊急專線：0800-800-333
  • 票務、列車時刻查詢、運行狀況等「沒有立即危害」的一般服務諮詢及申訴，請打客服電話：0800-765-888（限市話）或 02-2191-0096（市話、手機）
  • 聽障人士簡訊服務專線：0921-765125
  • 線上文字客服（周一至周五09:00-18:00）
  • 對政策建議、公共交流等「民意陳情」，請寫局長信箱或至旅客諮詢平台
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