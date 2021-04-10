伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心

伊斯蘭文化展即日起至18日在國父紀念館文華軒及二樓文化藝廊舉辦。(國館臉書) 伊斯蘭文化展即日起至18日在國父紀念館文華軒及二樓文化藝廊舉辦。(國館臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 因應2021年伊斯蘭（回教）曆齋戒月，即日起至18日在國父紀念館文華軒及二樓文化藝廊舉辦「伊斯蘭文化展」。

2021伊斯蘭文化展由國立國父紀念館、中華民國外交部及中國回教協會首次合辦，展出分為四大主題，分別是阿拉伯書法、伊斯蘭文物、清真寺簡介及伊斯蘭在台灣，透過伊斯蘭文物、建築及藝術增進認識，並呈現台灣社會宗教多元化及族群融合的現況。

9日在該館文華軒藝廊舉行隆重開幕式，外交部常務次長曹立傑出席表示，台灣內現約有5萬名穆斯林國人及20多萬名定居台灣的外籍穆斯林友人，多年來台灣打造穆斯林友善環境，也獲得萬事達卡國際組織發布的「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」肯定，將台灣評比為世界非伊斯蘭國家中對穆斯林最友善的第三名。

國父紀念館館長王蘭生表示，盼透過這次展覽讓台灣民眾對伊斯蘭文化的認識不再僅止於對飲食及服裝的認知，而是更深入的了解及體驗伊斯蘭世界。國父紀念館也於去年加入清真友善環境行列，於該館一樓設置穆斯林友善環境專用祈禱室，歡迎各國穆斯林旅客來訪時使用。

開幕活動中，世界回教聯盟秘書長Muhammad Abdulkarim Al Issa也透過預錄影片表達祝賀及支持不同宗教信仰、文化、文明間的多元交流，相信透過人類共同價值觀，世界會更和諧美好。

展品精心挑選來自沙烏地阿拉伯、約旦、土耳其、阿曼、巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、索馬利蘭、奈及利亞、印尼、馬來西亞、汶萊等國具代表性展品，呈現出不同國家的伊斯蘭風貌。

此外，4月17及18日在國立國父紀念館戶外也提供伊斯蘭文化體驗，觀眾除可欣賞阿拉伯文書法現場揮毫外，並可瞭解我國清真食品認證及產業發展。另外於日落後可依照伊斯蘭傳統，親身體驗「開齋」過程及品嚐清真點心。

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