缺鈣警訊你有嗎？ 缺鈣傷骨這樣吃補回來 缺鈣警訊你有嗎？ 缺鈣傷骨這樣吃補回來

【健康醫療網／編輯部整理】你缺鈣嗎？根據國健署的調查發現，在台灣有高達「99.8%」的成人，每日乳品建議攝取量沒有達標到1.5杯！不過，鈣質不足除了喝牛奶外，阻擋內憂外患怎麼做呢？

缺鈣警訊 疲倦、抽筋、失眠最常見

營養師高敏敏在其臉書提到，若是常容易感到疲倦、抽筋、指甲易斷、身體小問題不斷、睡不好、失眠，甚至是憂鬱，就有可能是身體發出的警訊，正在告訴你「缺鈣」了，務必重視才行。

傷骨4行為 多數人無意間正在做

另外，高敏敏更指出4項不少人常會犯的傷骨行為，第一項就是「不喝牛奶」，因牛奶或乳製品均含有豐富鈣質，攝取過少會缺鈣；第二項為「久坐不動」，此舉容易讓肌肉與韌帶退化。

而骨頭在生長的時候，會根據骨頭承受的重量，來決定要長得多堅固，若「無運動習慣」則無法讓吃到身體裡的鈣質，轉化成骨質；最後一項則是「不愛曬太陽」，高敏敏說，曬太陽主要補充維生素D，維生素D作用之一就是促進鈣吸收，所以千萬別怕曬。

地雷飲食 當心骨質正悄悄流失

在飲食方面，也需格外注意，避免骨質流失。高敏敏指出，若是飲酒過量會使骨密度降低，而愛喝碳酸飲料，磷濃度升高，易使骨鈣釋出，習慣吃重鹹、重口味，則因高鈉，也會增加鈣質流失機會；此外，咖啡因過量也會導致鈣質流失的元兇。

缺鈣傷骨 這樣吃補回來

鈣是人體不可缺少的礦物質之一，除了維持骨骼健康，也可以穩定血壓、調解分泌、傳遞正確神經訊息。高敏敏強調，每天吃2份乳製品，是天然補鈣的基礎，如牛奶、起司、優格、優酪乳、乳酪都是不錯的選擇，然而，補鈣並不只侷限於喝牛奶，富含維生素C的食物，像是芭樂、奇異果、小番茄，也能促進腸道對鈣質吸收。

另外，豆製品含鈣量相當高，且大豆異黃酮亦能促進骨合成，推薦食物為豆乾、豆漿；值得一提的是，堅果種子中的黑芝麻，每100克就有1456mg鈣，可撒在白飯、加入牛奶中攝取，其他像是花生﹑核桃﹑腰果﹑松子﹑瓜子﹑杏仁果﹑開心果等，都是不錯的補鈣聖品。

少量多次吃 一次大量攝取恐無效

高敏敏提醒，每日1000mg鈣質應分散在各餐，一次吃高劑量的鈣，反而會降低吸收率，應遵從「少量多次吃」原則，才有助於鈣質吸收。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49650/

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