2021第14屆 TCSA台灣永續獎5/3開放報名

展現企業永續績效及社會影響力的絕佳機會來了！ 由台灣永續能源研究基金會所屬之台灣企業永續學院主辦的「202 1第14屆TCSA台灣永續獎」自5月3日起開放報名。 為呼應聯合國永續發展目標(SDGs)並鼓勵各界參與， 本屆特別增設「永續發展目標行動獎」，並於9月8日頒發，其餘T CSA各獎則於11月17日頒發，即今年TCSA分為前述二階段 舉辦頒獎典禮暨相關論壇活動。 本次評選活動為彰顯組織深化永續績效之表現，將「 永續單項績效獎」升級為表揚組織在特定單項永續議題上表現績優、 具標竿作用及領導性地位的獎項，當中更因應當今國際永續思潮， 新增「人權領袖獎」獎項。歡迎臺灣企業、外商企業、醫院、學校、 及政府機關(構)及非營利組織共同角逐企業永續最高榮譽， 評選辦法公告及相關活動詳情請逕至活動官網（tcsaward. org.tw）查詢。

本獎總召集人簡又新大使表示，本屆評選活動相較以往有「接軌SD Gs」、「聚焦ESG」、「深化CSR」、「擴大參與」、「 單項領袖」及「人權倡議」等六大特色：

聚焦ESG：以環境永續(E)、社會公義(S)及組織治理(G) 三面向評選構面，評選臺灣最優秀的永續典範企業、大學及醫院等。 接軌SDGs：為表揚臺灣各界在實踐聯合國17項永續發展目標的 卓越成果及貢獻，特於今年增設「台灣永續發展目標行動獎」，並於 9月舉辦首屆台灣永續發展目標論壇， 期望藉由評選及論壇匯集臺灣優秀SDGs實踐案例， 向國際社會展現臺灣企業永續積極推動SDGs的真實樣貌。 深化CSR：強化評選指標鼓勵各界成立專屬「永續委員會」， 並定期向單位高層決策核心報告與內外部利害關係人(含員工、股東 /投資人、客戶、供應商、政府與社會)溝通情形， 內容包括與各利害關係人溝通方式及其關注的議題及有效回應方式， 並採行有助於增進公共利益行為，以善盡社會責任。 擴大參與：將TCSA過去推動企業永續的成功經驗，推廣至大學、 醫院及政府機關，邀請更廣泛的對象一同參與， 如今年度永續報告獎即新增政府部會永續發展自願檢視報告( VDR)及地方自願檢視報告(VLR)，以鼓勵政府機關揭露推動 SDGs的績優表現 單項領袖：永續單項績效獎由過去單一案例成果， 升級為表揚組織在特定單項永續面向之整體表現具有標竿作用及領導 性地位的獎項，表揚組織在個別永續議題上全面而深化的傑出表現。 人權倡議：在單項永續績效獎項中新增人權領袖獎， 鼓勵企業促進人權保障、避免職場歧視及壓迫、 積極提供職場友善環境等措施，以及保障所有員工的健康、 安全和福祉等績優表現。

簡大使進一步表示，本獎歷屆累計參獎企業達364家， 其年總營業額與我國2019年GDP比值達145%， 廣獲國內各界重視，非常欣見眾多國內企業透過TCSA展現長期深 耕ESG之永續成果，不僅可同步提升企業形象、聲譽與品牌， 並創造公司新價值、強化供應鏈關係， 使公司成為投資機構及大學新鮮人求職首選，並能提高國際競爭力， 站穩國際市場一席之地。

本年度獎項區分為「台灣永續發展目標行動獎」、「永續傑出人物」 、「企業綜合績效」、「永續單項績效)」及「永續報告」 等五大類，為使本獎的評選流程符合公平、公正及公開之嚴謹要求， 2016年起即建立志工評審制度；2020年邀請486位志工評 審員與182位知名專家學者，合計668位的龐大評審團共同參與 評選工作，過程透明公開且客觀公正。