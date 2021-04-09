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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.71% 上市股票總市值達51.45兆元

By 台灣英文新聞
2021/04/09 17:51
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.71% 上市股票總市值達51.45兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年4月9日發行量加權股價指數收盤為16,854.10點，較上週(110年4月1日)的16,571.28點上漲282.82點，漲幅約為1.71%，台灣50指數收盤為13,723.63點，較上週的13,547.90點上漲175.73點，漲幅約為1.30%，寶島股價指數收盤為19,256.00點，較上週的18,913.74點上漲342.26點，漲幅約為1.81%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲10.07%為最大，跌幅以金融保險類指數下跌0.72%為最大，未含金融類指數上漲289.12點，漲幅約為1.98%，未含電子類指數上漲284.44點，漲幅約為1.67%，未含金融電子類指數上漲387.19點，漲幅約為2.65%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,145.78億元，全體上市股票成交金額為1兆4,603.26億元，股票成交量週轉率為4.00%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,199.91億元，占全體上市股票交易金額35.61%

第二名，光電類1,931.06億元，占全體上市股票交易金額13.22%

第三名，電子零組件類1,504.16億元，占全體上市股票交易金額10.30%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類15.38%

第二名，航運類11.97%

第三名，鋼鐵類8.62%

累計今年年初開盤迄今共60個交易日，集中市場總成交金額為20兆8,369.24億元，市場日平均成交金額為3,472.82億元，股票成交量週轉率為48.60%，股票日平均成交量週轉率為0.81%。

2021年4月9日全體上市公司市場總值為新台幣51兆4,485.56億元，較上週(2021年4月1日)市值50兆5,797.27億元增加8,688.29億元，增幅約為1.72﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-04-09 20:51 GMT+08:00

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