新住民學習中心80門特色課程開課囉 多元學習情感交流就像回到家一樣

新北市5所新住民學習中心每年推出社區教育、 語文學習、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力等實用的特色 課程，3月份起陸續開課，歡迎新住民朋友踴躍報名。

秀朗國小曾秀珠校長表示，學校的新住民學習中心規劃「 走進社區瓦窯溝」鄉土課程，瓦窯溝是中和區及永和區的界河，此次 由永和社大的社區種子教師帶著新住民從雙和地區的在地人文出發， 結合室內在地人文課程與戶外導覽的方式探索這條水域的歷史與地理 。中心將結合補校資源與鄰近社區攜手合作， 發展新住民多元文化體驗課程，未來更逐步培育新住民自己就成為導 覽員來介紹自己的家鄉，提供新住民展能的舞台。

興仁國小規劃讓新住民姊妹快速上手「臺灣古早味」烹飪課程， 如蘿蔔糕、油飯、雞捲等傳統料理作法，此外還配合三芝地區農業發 展及務農生活，結合三芝國小辦理在地農耕體驗課程，促進新住民家 庭對在地土地的了解及生活的融入；並運用三芝當地食材例如甜玉米 、洛神花及甘藷，製作最消暑的洛神花茶、焢窯甘藷及品嚐甜玉米， 以推廣「食當地、食當季」的食農教育精神，帶領孩子假日認識並體 驗種植蔬菜的歷程，增加親子互動交流的機會。

三重商工今年推出「走踏三重認識我故鄉」課程，秀英花曾是三重的 「市花」，早在清朝時期有人由福建引進台灣，花價一度可比擬黃金 ，是年老一輩珍貴的記憶；此次活動將先帶領新住民朋友製作並品嚐 秀英花所烘焙成的茶點，並安排乘船沿著藍色公路-淡水河探尋三重 蘆洲的古往今來，認識秀英花也認識新故鄉。

金龍國小今年持續推出「舞動人生」有氧舞蹈課程，特別結合東南亞 流行歌曲的音樂進行有氧舞蹈，學員們在此培養良好感情，下課之餘 還會帶家鄉菜和大家分享交流情感。此外，該中心今年持續推出「 義大利風情話-軟陶家飾」課程，用陶土捏塑耳環、手飾以及義大利 異國風情的音樂盒，課程實用且增添生活的情趣，是該中心頗受好評 的課程。

值得一提的是，新住民學習中心體察新住民的思鄉需求， 設計了東南亞特色課程，包括漳和國中頗具口碑的果凍花課程，結合 生活知識畫出個人創作，或開設「鄉愁美食課程」讓新住民不忘家鄉 味，三重商工新住民學習中心楊麗芬學員所說，參加課程讓她從同學 中找到同鄉，來上課就像回到家！

新北市政府教育局張明文局長表示，本市5所新住民學習中心數量居 全國之冠，每年約6,000人次參與課程及多元文化活動，開設近 80門課程供新住民學習，透過在地文化課程了解鄉土人文的故事， 透過多元培力課程培養就業能力，提升自信走入公領域。110年度 開課資訊可洽各中心，或至「新住民好學平台」（https:// www.international-education. ntpc.edu.tw/ischool/publish_ page/316/）搜尋資訊線上報名。

三芝國小農事體驗課程。照片由新北市政府教育局提供