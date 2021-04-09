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【外交失儀】三人要會晤 女子得站著　土耳其「沙發門」引眾怒

女子不可與總統平起平坐？歐盟執委會女性主委竟被晾在一旁

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/09 17:47
歐盟執委會主席范德賴恩被晾在一旁（圖／路透）

歐盟執委會主席范德賴恩被晾在一旁（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一場歐盟官員與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的會議，竟因女性官員遭次等對待而演變成外交事件。來看看這「沙發門」（sofagate）的來龍去脈，及其背後凸顯的土耳其女權不彰議題。

事件發生於6日，當日歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）一同前往土耳其首都安卡拉會晤艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），討論歐土雙邊關係。

原為修補歐土關係的會面，卻因椅子安排而走了樣。當三人走進會議室時，現場只準備兩張椅子，艾爾段與米歇爾逕自坐了，徒留范德賴恩傻愣在一旁。對此外交失儀感到不可思議的她，發出了一聲「呃」，接著坐到旁邊的沙發，與兩名男性與會者「相距甚遠」地進行討論，沙發門由此而來。

根據BBC，影像一流出，舉世譁然。同為歐盟領袖，范德賴恩卻受到差別待遇，歐洲女性議員紛紛為范德賴恩不平，認為這項安排有失禮節，著實可恥。2017年，艾爾段飛往布魯塞爾與這兩個歐盟主事機構的領導人會晤時，三人都是男性，面對面坐著一派自然，兩相對照，更凸顯了本次事件絕非偶然。

當下雖尷尬，范德賴恩卻決定「大局為重」，讓會議順利進行。然而美聯社報導，她事後透過發言人表示，盼獲得同等待遇，並要求日後相關單位須妥當安排，確保類似事件不再發生。

土耳其甫於3月退出「伊斯坦堡公約」，該公約旨在打擊家暴與施加於女性的暴力。艾爾段此舉在當時引發大規模街頭抗議，是該國女權倒退的一項鐵證。沙發門事件也演變成土國與義大利的外交紛爭，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）將艾爾段比作獨裁者，土國不甘示弱，召見義大利大使，對德拉吉表達強烈譴責。

【外交失儀】三人要會晤 女子得站著　土耳其「沙發門」引眾怒
歐盟執委會主席范德賴恩（圖／美聯社）
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