Alexa
  1. 首頁
  2. 科技

中華電信與台灣高鐵簽署5G智慧鐵道合作備忘錄

By 台灣英文新聞
2021/04/09 17:46
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信公司「躍升2021」秉持推動「以客戶為中心的價值創造」，今(9)日宣布與台灣高鐵簽訂「5G智慧鐵道合作備忘錄」，除提升高鐵沿線及車站5G通信品質外，雙方將積極合作發展5G智慧鐵道應用研發，包括：「智慧維修應用」、「智慧營運維護」、「設施控制整合」、「無人載具智慧巡檢」、「高鐵列車數值監控」、「車上運行攝影回傳」及「安全防護」等技術，在交通部指導下，響應打造5G智慧鐵道國家隊，創造更大的5G網路應用價值，提供旅客優質、便利的旅運服務。

中華電信以「5G+轉型」雙軸並進策略，自2020年6月底5G開台以來，除「加速、加量」力拼5G基礎建設外，更積極推動5G廣結盟，與台灣各產業夥伴及客戶攜手合作，建構高速安全可靠的5G專網，並共同推動5G+AIoT垂直應用，涵蓋智慧交通、智慧製造、智慧巡檢及智慧三表等各行各業，以創新技術加速5G美好智慧生活！

中華電信自2017年起與台灣高鐵合作高鐵iTaiwan Wi-Fi建置案以來，即致力於以創新技術為高鐵旅客於候車與搭乘期間提供上網服務，提升我國國際形象，此次再度與台灣高鐵攜手合作發展5G智慧鐵道應用，中華電信秉持以「智慧生活的領導者」與「數位經濟的賦能者」之信念，將結合雙方5G創新應用能力與頂尖軌道專業實力，共同開發5G智慧鐵道應用服務，將在安全的基石上持續創新，為旅客打造更進步、美好的優質乘車體驗，創造更大的智慧生活價值。

更新時間 : 2021-04-09 20:51 GMT+08:00

最受歡迎

更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　頭七台鐵全線列車鳴笛5秒向所有死難者致哀
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　頭七台鐵全線列車鳴笛5秒向所有死難者致哀
更新！台灣鎮瀾宮大甲媽祖遶境吸引國際使節觀禮　起駕現場11國語言全球熱鬧直播
更新！台灣鎮瀾宮大甲媽祖遶境吸引國際使節觀禮　起駕現場11國語言全球熱鬧直播
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
【世風日下•不可不防】南台灣屏東萬丹「假車禍」真擄人　騎機車女子不幸遭殺害•檢警逮1嫌
【世風日下•不可不防】南台灣屏東萬丹「假車禍」真擄人　騎機車女子不幸遭殺害•檢警逮1嫌
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中