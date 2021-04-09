林口有機青農進軍百貨商場 周末9折優惠打卡再送百合苗

新北希望市集整合「林口有機村」，於4月3日起的每 週六日擴大規模進軍林口三井Outlet，以「新北希望市集」 品牌展售當地最新鮮的有機農產品！連假計畫血拚的民眾， 不妨可以順道來專櫃看看，展售商品包含有機米、蔬菜、 各式根莖瓜果及放養雞蛋等眾多優質農產品，4月10、11日提供 有機葉菜類9折及現場消費打卡送百合苗等活動， 後續更將推出消費滿額送、食農教育課程等眾多好康， 歡迎民眾前往選購並給予支持。

「林口有機村」是由「語林有機農場」 的農場主邱語玲整合在地小農所匯集而成， 憑藉著對土地的熱愛及永續經營的堅持， 共同為林口地區有機耕作打拼， 民眾可以透過本次希望市集專櫃購買到林口有機友善農產， 專櫃同時也和新北青農聯誼會合作，販售許多新北青農的農特產品， 4月10、11日將提供有機葉菜類9折優待及消費打卡送百合苗的 活動，民眾更可以憑有機小農地圖摺頁截角到專櫃消費滿500元， 即可免費兌換香草盆栽一個，各項優惠及活動數量有限送完為止唷。 另外也邀請大家持續關注「林口有機村」粉絲專頁，預計5月將推出 食農教育及手作課程，歡迎有興趣的大朋友、小朋友們報名參與。

女青農邱語玲表示，林口地區的有機農民多為小農、經營規模不大， 透過農業局計畫上的協助，將在地有機農戶串聯起來、凝聚共識， 也將在地有機農產品聚集並提高有機規模，打造出「林口有機村」區 域品牌，增加了通路上的可行性與多元性，接下來的每週六日將在「 林口三井Outlet」設置新北希望市集有機蔬菜直銷專櫃，販售 安全、當地、當季食材，希望民眾週末假日前來商場逛街的同時， 也能支持我們這些在地小農的有機友善農產品。另外， 她表示除了實體通路外，未來也規劃與醒吾科技大學合作， 設置網路銷售直播平台，與消費者有更高的即時性與互動性， 為農產品銷售增加更多可能。

農業局長李玟表示，拓展農產品通路是促進農業發展的首要任務， 有穩定通路才能讓農友們更安心且努力生產優質農產品， 農業局也秉持著「先創通路，再開農路」精神，透過網路直播、 營養午餐入菜、連鎖通路展售及建立「新北希望市集」品牌等方式， 積極協助農友媒合各式銷售管道， 本次農業局與農友們組成策略聯盟共同行銷農產品， 希望透過公部門與青農們合作，激發新思維創造新通路， 在此也鼓勵市民好朋友多多購買在地青農的新鮮農產品，不僅落實「 產地到餐桌」的概念，這些農產品更是保證物超所值唷!

有關有機小農地圖摺頁可至林口區公所及三井Outlet小農專櫃 領取(數量有限)

「林口有機村」粉絲專頁: https://www.facebook.com/pg/% E6%9E%97%E5%8F%A3%E6%9C%89%E6% A9%9F%E6%9D%91- 104850824259775/posts/

照片來源：新北市政府農業局提供