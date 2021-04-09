林口有機青農進軍百貨商場 周末9折優惠打卡再送百合苗

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北希望市集整合「林口有機村」，於4月3日起的每週六日擴大規模進軍林口三井Outlet，以「新北希望市集」品牌展售當地最新鮮的有機農產品！連假計畫血拚的民眾，不妨可以順道來專櫃看看，展售商品包含有機米、蔬菜、各式根莖瓜果及放養雞蛋等眾多優質農產品，4月10、11日提供有機葉菜類9折及現場消費打卡送百合苗等活動，後續更將推出消費滿額送、食農教育課程等眾多好康，歡迎民眾前往選購並給予支持。
「林口有機村」是由「語林有機農場」的農場主邱語玲整合在地小農所匯集而成，憑藉著對土地的熱愛及永續經營的堅持，共同為林口地區有機耕作打拼，民眾可以透過本次希望市集專櫃購買到林口有機友善農產，專櫃同時也和新北青農聯誼會合作，販售許多新北青農的農特產品，4月10、11日將提供有機葉菜類9折優待及消費打卡送百合苗的活動，民眾更可以憑有機小農地圖摺頁截角到專櫃消費滿500元，即可免費兌換香草盆栽一個，各項優惠及活動數量有限送完為止唷。另外也邀請大家持續關注「林口有機村」粉絲專頁，預計5月將推出食農教育及手作課程，歡迎有興趣的大朋友、小朋友們報名參與。
女青農邱語玲表示，林口地區的有機農民多為小農、經營規模不大，透過農業局計畫上的協助，將在地有機農戶串聯起來、凝聚共識，也將在地有機農產品聚集並提高有機規模，打造出「林口有機村」區域品牌，增加了通路上的可行性與多元性，接下來的每週六日將在「林口三井Outlet」設置新北希望市集有機蔬菜直銷專櫃，販售安全、當地、當季食材，希望民眾週末假日前來商場逛街的同時，也能支持我們這些在地小農的有機友善農產品。另外，她表示除了實體通路外，未來也規劃與醒吾科技大學合作，設置網路銷售直播平台，與消費者有更高的即時性與互動性，為農產品銷售增加更多可能。
農業局長李玟表示，拓展農產品通路是促進農業發展的首要任務，有穩定通路才能讓農友們更安心且努力生產優質農產品，農業局也秉持著「先創通路，再開農路」精神，透過網路直播、營養午餐入菜、連鎖通路展售及建立「新北希望市集」品牌等方式，積極協助農友媒合各式銷售管道，本次農業局與農友們組成策略聯盟共同行銷農產品，希望透過公部門與青農們合作，激發新思維創造新通路，在此也鼓勵市民好朋友多多購買在地青農的新鮮農產品，不僅落實「產地到餐桌」的概念，這些農產品更是保證物超所值唷!
有關有機小農地圖摺頁可至林口區公所及三井Outlet小農專櫃領取(數量有限)
「林口有機村」粉絲專頁: https://www.facebook.com/pg/%E6%9E%97%E5%8F%A3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%9D%91-104850824259775/posts/
照片來源：新北市政府農業局提供