球迷照過來！北富銀「和平勇士分行」全新亮相

喜愛臺北富邦勇士籃球隊（簡稱:富邦勇士） 的球迷又有新打卡點可以朝聖囉！ 富邦勇士本季以排名第一順利晉級總冠軍賽，本周六(10)則將迎 來主場例行賽最後一場封關賽。為了號召球迷為富邦勇士加油打氣， 台北富邦銀行特別將鄰近富邦勇士主場的「和平分行」 重新打造為勇士主題分行，有如專屬球迷的「第二主場」， 陪伴大夥感受主場賽事的熱血沸騰！此外， 北富銀將與富邦勇士聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周，本場次入場就有專屬贈品大放送， 還有公益蛋糕愛心義賣，邀請球迷發揮愛與熱情， 支持富邦勇士朝爭冠之路大步邁進！

健康是人生最大的財富，為鼓勵民眾親近體育，培養良好運動習慣， 北富銀不僅長期贊助台北馬拉松、富邦盃少棒賽等台灣重要賽事， 更結合地緣特質與社區需求，陸續設立「新莊悍將分行」和「瑞湖勇 士分行」等特色分行，讓運動元素能透過與金融服務的創新結合， 融入民眾的日常生活中。

現在，慶祝富邦勇士挑戰總冠軍賽，北富銀特別挑選鄰近富邦勇士主 場「臺北和平籃球館」的和平分行，全新改裝為「和平勇士分行」， 成為繼「瑞湖勇士分行」之後第二間籃球主題分行， 與主場相互呼應，提供球迷一個能體驗球隊氛圍、 打卡分享的新景點。走進「和平勇士分行」， 處處可見富邦勇士視覺，霓虹燈管搭設出酷炫隊徽， 創造迷人絢爛的城市氛圍；等候區則模擬球賽現場， 特殊的地板設計搭配與美國NBA同款的專屬訂製座椅， 客戶有如置身富邦勇士主場觀賽，感受別具一格的臨場感。

針對本周六的封關賽，北富銀與富邦勇士聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周，除了設計「J場我在 全城爭冠」加油手舉畫報致贈給入場球迷，邀請大家一起捍衛主場， 還請來富邦勇士小前鋒周桂羽及中鋒曾祥鈞為富邦J POINTS卡及JU卡拍攝廣告，看兩人場上尬球美技連發， 就跟這兩張神卡的3%回饋無上限一樣豐富精采！若現場申辦富邦J POINTS卡或JU卡還有加碼抽購物金活動， 想帶走幸運好禮的球迷不妨把握良機！

此外，北富銀也與元樂年輪蛋糕合作為主題周特製「J場我在」 蛋糕禮盒，糕餅上烙印了「J場我在」和籃球圖示， 俏皮可愛又別具紀念意義，民眾於現場活動攤位完成指定任務， 即可獲得本活動限定蛋糕一份，歡迎民眾至現場參與活動及購買！ 如果使用富邦J POINTS卡或JU卡購買「J場我在」蛋糕禮盒，還可享最高6 %回饋(含原產品權益)，元樂年輪蛋糕則會另外提撥購買金額的1 0%捐贈給伯大尼兒少家園。歡迎民眾踴躍到場觀賽， 用行動支持弱勢兒童，為社會帶來更多溫暖與關懷！