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【世風日下•不可不防】南台灣屏東萬丹「假車禍」真擄人　騎機車女子不幸遭殺害•檢警逮1嫌

▲屏東縣萬丹鄉大昌路一號橋路段8日晚發生一名女子疑遭男子假車禍後擄走失聯，今天(9日) 在屏東市發現被害人屍體。▲3月份台南也曾發生假車禍案例，搭友人便車的被害女子於６天後獲釋平安返家。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/09 15:41
曾女8日失蹤後, 友人緊急在臉書po文尋人並報警處理 (圖/取自臉書)

曾女8日失蹤後, 友人緊急在臉書po文尋人並報警處理 (圖/取自臉書)

更新時間: 2021-04-09 16:48

首次發稿: 2021-04-09 15:41

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）屏東縣萬丹鄉大昌路一號橋路段昨(8日) 晚發生一名騎機車女子疑遭男子追撞，製造假車禍後擄走失聯。今天(9日) 在屏東市發現被害人屍體，警方現已封鎖現場。檢警逮捕1名疑涉案男子黃姓嫌犯，現正偵訊中。

31歲的曾姓女子昨晚失聯後，親友緊急協尋，今天卻發現她不幸遇害身亡陳屍在一棟民宅。警方已封鎖現場，並會同檢察官與法醫相驗。

原先有媒體報導稱黃姓嫌犯是因追求擔任銷售員的曾女不成, 竟設局將她擄走殺害。不過根據中時新聞網報導, 在手機通訊行任職的曾女, 結婚才一年, 因不堪遭黃嫌騷擾甚至跟蹤, 曾在今年23月間對黃男提告

3月份台南也曾發生假車禍案例

台南市31歲林姓女子3月13日搭乘友人車輛到白河區的宮廟參香，回程途中疑遭人以製造假車禍方式強行帶走，警方循線偵辦先後逮捕8名嫌疑人到案，林女則在3月18日獲釋平安返家。

台南市政府警察局長方仰寧3月18日下午在刑事警察大隊召開記者會宣布破案，專案小組指出，13日凌晨2時許接獲報案，指稱在白河區關嶺里市道175線發生擄人案，有1名女子遭7、8名不明人士押上車帶走，目擊者指出，做案歹徒是駕駛2部自小客車。

專案小組指出，警方連日追查偵辦後掌握相關證據與不法事證，兵分多路分別前往新北市、新竹市、屏東縣、台東縣等縣市進行調查，與台東縣警察局等單位陸續拘提嫌疑人陳姓男子等8人到案，並經台南地方法院裁定羈押5人，另3人持續接受調查中。

警方初步調查發現，林女和2名友人於13日凌晨同乘一車前往白河區關子嶺的宮廟參香，回程途中在175線遭2輛自小客車前後包夾，並與其中1輛發生擦撞後停下，2車共有數名男子持棍棒下車，打破林女等人乘坐車輛的車窗，並強行將林女帶走，與林女同行友人被打傷。

警方初步懷疑此案是債務糾紛引起，詳細案情有待釐清。

中央社3月18日引述方仰寧指出，絕對不容許不法份子挑戰公權力，任意在台南市轄內作出暴力行為者，台南市警局將動員所有警力，依法逮捕全部歹徒，此案中犯罪集團的作案動機，警方將深入調查，若有其他共犯絕對依法追究嚴辦。

【防人之心不可無】南台灣屏東萬丹「假車禍」真擄人　騎機車女子不幸遭殺害•檢警逮1嫌
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