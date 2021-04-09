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蓬佩奧轉戰福斯新聞 美前國務卿週五初登台

執行長寄望深厚，蓬佩奧卸任國務卿，轉戰新聞平台聊外交政治

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/09 15:17
前美國國務卿蓬佩奧（來源：美聯社）

前美國國務卿蓬佩奧（來源：美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 美國《福斯新聞》8日發布新聞稿，宣布已與前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）簽約，蓬佩奧將在該媒體旗下所有平台上提供專業分析，分享見解。

新聞稿指出，蓬佩奧成為《福斯新聞》的評論員，《福斯新聞》的所有平台上都可以看到來自這為前官員的分析評論，包括白天與黃金時段的新聞節目。他將在「FOX＆Friends」節目中首次登台，時間是當地時間週五（9日）。

執行長史考特（Suzanne Scott）表示，「蓬佩奧是美國外交政策、國家安全議題中最受認可與備受尊重的聲音之一」，他期待這位舉足輕重的政治家能在自家平台上做出貢獻，向數百萬名觀眾分享獨到見解。

蓬佩奧在推特表示，「打算藉新身份坦率地讓觀眾了解地緣政治、國際關係與「美國優先」政策是如何形塑美國的繁榮與安全的路徑」。

蓬佩奧於川普執政時期擔任美國國務卿，是促成美國與北韓領導人歷史會面的關鍵推手。作為首席外交官，他在與北韓談判釋放拘留的三名美國人上功不可沒。此外，在其任內，美國以無人機擊殺伊朗當權二把手、軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），為美國對伊朗的外交與軍事施壓取得成功。而在歐亞地區則對俄羅斯與中國採取震懾手段，是美國在地緣政治棋局的掌旗手。
Fox News
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