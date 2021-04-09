你也是臉書個資遭外洩73萬台灣人之一嗎？這個線上檢驗工具3秒揭曉！

HIBP提供全球臉書用戶查詢，看看自己的哪一項個資曾經在何種網站遭到外洩。（圖/HIBP截圖畫面） HIBP提供全球臉書用戶查詢，看看自己的哪一項個資曾經在何種網站遭到外洩。（圖/HIBP截圖畫面）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）臉書近日被爆超過5億臉書用戶個資在暗網被揭露，其中包含73萬名台灣用戶！若想確認自己是否也成受害者，可以利用免費網站Have I Been Pwned (簡稱HIBP)，輸入電郵或電話號碼以做查詢。

針對大規模個資外洩，臉書發言人4日表示漏洞已於2019年8月修補，然而仍有許多民眾不知道自己是否曾經遭竊資，根據資安相關媒體Bleeping Computer的報導，有駭客透過臉書「新增好友」的功能漏洞，來竊取高達5.3億名用戶的個人資訊，其中包含姓名、位置、出生日期、職業、性別、親戚關係和電郵地址等。

大量個資遭外洩到駭客論壇後，被以虛擬貨幣的方式交換，且由於這些資訊已在網路上四處散播，現在幾乎可以免費取得，儼然成為網路資安巨大威脅。

個人隱私事關重大，多數人卻對於個資有無被竊取一無所知，HIBP這個網路資源就提供查詢管道，看看自己的哪項個資曾經在何種網站遭到侵犯，讓使用者可以更加警覺。

使用者只要輸入電郵地址或是電話號碼就能看到遭駭紀錄，台灣用戶要先去掉電話號碼的第一個0，並於開頭加上+886，方能查詢自己的個資是否存在於此次外洩的資料庫中。若輸入完畢後發現有資料曾經被竊取，則可以下拉查看資料是在使用哪個網站遭竊，以及被外洩的資訊種類。

台灣使用者必須加上+886並去掉電話號碼第一個0，若沒有被竊資的紀錄會出現綠色畫面。(圖/HIBP截圖畫面)

資料曾被竊取的使用者則會顯示紅色畫面，且可以下滑查看詳細內容。（圖/HIBP截圖畫面）