坐不住？台灣2021首場輕鬆自在場音樂會　神秘失控人聲支持藝術平權

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)兩廳院攜手玉山文教基金會所舉辦的2021年首場輕鬆自在場音樂會《人聲FUN輕鬆》，由神秘失控人聲樂團演出，已於6日演出後獲好評，接下來NSO、拉縴人等將接續上場。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，輕鬆自在場和一般演出最大的不同在於欣賞表演時不必介意不自主發出的聲響、無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人，不論處於什麼狀態，都可以在演出中用最自在的方式欣賞。

此次登台的神秘失控人聲樂團成立於2002年，是台灣第一個以純人聲形式演出的專業樂團，以阿卡貝拉（A Cappella ）突破一般傳統重唱觀念與限制，融合人聲演唱、舞台燈光、戲劇表演、舞蹈走位和和聲技巧，曲風遊走於古典、爵士、中西流行歌曲。

目前輕鬆自在場於全球推廣文化平權的國家已屬常態演出，包括英國國家劇院、林肯表演藝術中心、墨爾本藝術中心等都已實施多年，本場演出是兩廳院所引進「輕鬆自在場」（Relaxed Performance）概念所製作，其為近年國際間展現文化與藝術平權很重要的表演型態，連續兩年由財團法人玉山文教基金會冠名支持。

神秘失控人聲樂團在演出中特別設計不同橋段與演唱，也讓演出曲目更為多元，含括民歌、西方流行搖滾與經典動畫，讓每位觀眾都可以找到適合自己、最喜歡的方式，在沒有壓力的氛圍中觀賞。

2021年，兩廳院攜手玉山文教基金會將推出包括神秘失控人聲樂團《人聲FUN輕鬆》、NSO 國家交響樂團《小齊的煩惱》、拉縴人男聲合唱團《走出理髮廳》、管風琴推廣音樂會《魔管奇緣–管風琴與雙大提琴》，以及泥灘地浪人所帶來的《冬夜音樂會》等五場輕鬆自在場。