國際藝術節大戲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》　台灣京劇傳奇女伶魏海敏演自己

《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》於4月9日至日11日國家兩廳院登場(攝影/周嘉慧) 《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》於4月9日至日11日國家兩廳院登場(攝影/周嘉慧)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021國際藝術節年度大戲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》由臺灣傳奇女伶魏海敏挑大樑，前新加坡藝術節總監王景生導演，加入國家文藝獎得主陳界仁與張照堂，將於4月9日至11日國家兩廳院登場。

許多人形容魏海敏是天生「祖師爺賞飯吃」的好角兒，11歲被送入劇校就讀，13歲正式登臺，魏海敏是「海光國劇隊」旗下的「海光劇校」第一期生，嗓音外型俱佳的她，頓時就成為備受期待的京劇新秀。

但臺灣自80年代開始，社會氛圍突轉，「西化」蔚為風潮，也迫使魏海敏重新審視自己所學，她除了破舊立新，演出了當代傳奇劇場改編莎劇的《慾望城國》裡馬克白夫人，以現代劇場形式重新詮釋京劇；又在兩岸開通後，毅然決然赴北京拜師學藝，以「梅派」的表演精隨深入傳統技藝，在傳統與創新間，魏海敏都兼收並蓄走出自己的一條路。

在《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》，導演王景生挑選六個魏海敏曾演出的經典角色穿插，並讓魏海敏扮演劇中第七個角色，也就是她自己，娓娓道來她的人生，並以張照堂的照片，以及張界仁的影片，對照臺灣時代的更迭變遷。



《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》由臺灣傳奇女伶魏海敏領銜(攝影/周嘉慧)



王景生導演(左)與魏海敏(攝影/周嘉慧)

王景生說，「我們工作時第一步就先談魏海敏扮演過的角色，然後才慢慢地了解她的人生故事，導演就像是第一個觀眾，我聽到魏海敏老師的故事，這些都是臺灣的歷史，也許很多都是不知名的平凡人，但魏海敏就像是一個鏡頭，折射出許多面向，以此理解這塊土地，這個社會，以及這裡的歷史。」

國家文藝獎得主張照堂，雖然生長在醫生世家，但從小叛逆，不顧家裡反對，一直走著不同的道路。他從小就喜歡用相機記錄身邊的人、事、物，長大後因為工作關係，更能看到不同人在身體語言或是臉孔上，有更強烈的性格，社會的影響。

影像藝術家陳界仁則為本劇創作了三段共18分鐘的錄像內容，從國共內戰，國軍與京劇歷史糾葛，到魏海敏臺前臺後的生命經歷。陳界仁表示，「我們無法再現當年，只能從魏海敏的氣味，那種本人有著單純氣質，但卻可以化作無數複雜情感的千面形象，來重新創造影像，我們希望用一個劇場人的生命史，折射出多面向的異質空間。」

《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》將在4月9日至11日於國家戲劇院演出四場，並與臺灣品牌JHENG JEWELLERY舉辦「《千年此刻》JHENG JEWELLERY藝術特展」於劇院一樓大廳展出。

該劇作將於4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場，作為2021台積心築藝術季的開幕演出。「《魏‧來時／魏‧來路》魏海敏的舞台故事」特展，自即日起至25日在新竹縣政府文化局美術館展出。

台北場次資訊

2021TIFA《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》

演出日期｜

2021.4.9 (五) 19:30

2021.4.10 (六) 14:30、19:30

2021.4.11 (日) 14:30

演出地點｜國家戲劇院

JHENG JEWELLERY臉譜藝術特展

展覽日期｜2021.4.9 - 2021.4.11

展覽地點｜國家戲劇院大廳

新竹場次資訊

2021台積心築藝術季《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》

演出日期｜2021.4.17 (六) 19:30

演出地點｜新竹縣政府文化局演藝廳

《魏‧來時／魏‧來路》魏海敏的舞台故事

展覽日期｜2021.4.1（四）- 4.25（日）

展覽地點｜新竹縣政府文化局美術館