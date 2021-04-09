亞西11國63名國會議員加入「福爾摩沙俱樂部」 支持台入WHO

亞西地區友我國會議員出席線上成立儀式（來源：外交部提供） 亞西地區友我國會議員出席線上成立儀式（來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）在歐洲、拉丁美洲及非洲地區「福爾摩沙俱樂部」相繼成立後，亞西地區11國共63名國會議員亦加入該俱樂部，外交部於8日舉行線上成立儀式，與會議員們籲請國際社會能將民主台灣納入如世界衛生組織（WHO）等國際組織。

外交部於2019年成立「福爾摩沙俱樂部」，旨在與全球理念相近夥伴共同促進自由、民主、和平及永續發展。該俱樂部在歐洲、拉丁美洲及非洲地區相繼成立後，更在8日與亞西國家開啟深化合作交流的平台。

外交部表示，部長吳釗燮更預錄影片，歡迎「福爾摩沙俱樂部」新成員。吳指出，世界從武漢肺炎（COVID-19）疫情學到教訓，深刻體認防疫無國界，只有各國齊心合作才能有效對抗病毒的蔓延，台灣樂願與他國分享抗疫經驗及資源，同時呼籲各國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

外交部常務次長曹立傑也和與會的國會議員們進行視訊會議。曹表示，我國與亞西地區各國經貿往來密切，2020年雙邊貿易總額達260億美元；台灣與亞西地區國家在科技、文教及觀光等領域，也合作良好，我方將持續與各國攜手合作深化夥伴關係。

本次參與儀式的友台國會議員，或以預錄影片或線上出席表示支持。其中包含約旦國會友台小組主席Khaleel Atieh、約旦三位眾議員Mohammed Thahrawy、Majdi Al-Yacoub、Dr. Fayez Basbous，以及土耳其國會議員Ismail Koncuk、蒙古國會議員Purevdorj Bakhchuluun、俄羅斯國會議員Valentina Pivnenko。

在這次線上成立大會上，友台議員們高度肯定台灣模式的防疫工作與成就，更籲請國際社會能將民主台灣納入如世界衛生組織（WHO）等國際組織，與台灣互利合作，共促國民利益、區域和平、穩定與繁榮。