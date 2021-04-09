〈時評〉從太魯閣號事件看到熱血的台灣人

台鐵太魯閣號本月2日出軌意外致50人死亡，因為撞擊猛烈、車廂扭曲變形、許多罹難者大體受損情況嚴重，為了給予亡者最後的尊嚴，許多遺體修復師於第一時間立即放下手邊工作，自發性趕赴相關殯儀館義務協助。

其中，從不勸募、不拿政府補助、不收紅包的「76行者遺體美容修復團隊」，更在3日臉書發文表示，感謝民眾捐助物資，耗材資源費用已足夠，請大家不要再捐款了！

看到這麼溫馨感人的報導，除非根本就沒人性或是鐵石心腸的硬漢，否則，誰能不為之熱淚盈眶？

是的，在台灣的災難現場，一再可以看到這種發揮高貴人性的畫面！就以車禍為例，在交警及救護車還未抵達事發現場之前，早有熱心的附近住戶與路人，或幫忙設置警示標誌、或幫忙客串指揮交通、或幫忙傷者做CPR、或撐傘幫傷者擋烈日；而，即便在沒有監視器的路段，貨車掉落一地的托運物品，也自有二話不說的熱心民眾幫忙撿拾，搬運路邊妥適安放。沒有人會順手牽羊、趁火打劫。

反觀去年8月4日，中國江蘇鹽城一輛載著10噸重豬肉的貨車，因為在高速公路發生擦撞翻車而豬肉包裹掉滿地；許多高速路過的駕駛見狀紛紛停車，將包裹搬上自家座車，然後揚長而去；掉落高架橋下的豬肉包裹，也被開著貨車、摩托車蜂湧而至的附近民眾拿回家。最誇張的是，還有人把貨車掉落的後門給搬走！這離譜的畫面，是台灣人難以想像的！

台灣人的熱血愛心、從向中國大地震災民伸援手的狀況也可一覽無遺：2008年中國四川的512汶川大地震，台灣官方捐款20億台幣，加上台灣民間連同企業界的慷慨解囊（甚至台北市政府921賑災剩餘款8181萬3414元，都在2008年挪用其中的6400萬元，透過中華民國紅十字會捐給四川解北小學蓋20間教室），總計2300萬台灣人的捐款是88億台幣，折合每人捐逾台幣382元！

另一方面，當台灣921大地震有難時，冷血的中共還很政治地宣稱任何國家要援助台灣，應徵得中國允許，不允許俄羅斯救援台灣的團隊飛越中國領空！

只能說：懂得人飢己飢、人溺己溺的熱血台灣人，跟會趁火打劫、逢台灣921大地震還吃台灣政治豆腐、微博對台灣死傷慘重的太魯閣號出軌意外一些幸災樂禍的中國人，真的是差很大！

（作者為新竹教育大學退休副教授）