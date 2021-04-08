【台灣太魯閣號出軌】花蓮檢方再傳東新營造等13人 全案疑擴大朝「公共工程弊案」方向偵辦

花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號408車次事故案，8日下午 傳喚東新營造相關工程人員等6人，以釐清案情。中央社 花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號408車次事故案，8日下午 傳喚東新營造相關工程人員等6人，以釐清案情。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，花蓮地檢署指揮法務部調查局、法務部廉政署大動作搜索相關公司、住處，陸續傳喚包括關係人綽號「黑猴」林長清、東新營造負責人黃平和等13人。

花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號事故案，東新營造黃姓負責人（中）等人8日下午陸續被移至地檢署複訊，面對媒體提問不發一語。中央社

太魯閣號事故事發現場工地為「鐵路行車安全改善六年計畫–北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，施工廠商是東新營造公司。

由於台鐵此項標案的金額高，需要甲級執照，因此，李義祥等人集資使用具有甲級執照的「東新營造」的牌，取得標案，再分包，林長清負責土水及板模，李義祥負責鋼構重工，2人當天都被救護車行車紀錄器拍到在事故現場聊天。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡指出，有關台鐵太魯閣號列車翻覆事故，今天指揮法務部調查局、法務部廉政署，搜索相關公司、住家共11處，目前均已搜索完畢，約談查證共13人。

中央社報導，包括東新營造黃姓負責人夫妻、兩個兒子等人，今天下午陸續由檢調帶回地檢署，面對媒體提問不發一語，檢調也帶回多箱證物，逐一過濾釐清，全案疑擴大朝公共工程弊案方向偵辦。

另外，昨(7日) 被請回的林長清，今天上午再被檢調帶回調查站約談，今天傍晚移送花蓮地檢署複訊。