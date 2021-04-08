【台灣太魯閣號出軌】與李義祥同車非法移工「阿好」•涉過失致死罪嫌　8日起羈押禁見兩個月

警方7日表示，事故現場工地包商李義祥疑非法僱用逃逸越籍移工「阿好」，調閱花蓮市區路口監視器畫面發現，2日上午李義祥駕駛工程車前往事發工地... 警方7日表示，事故現場工地包商李義祥疑非法僱用逃逸越籍移工「阿好」，調閱花蓮市區路口監視器畫面發現，2日上午李義祥駕駛工程車前往事發工地時，車斗滿載廢輪胎，「阿好」則坐在工程車副駕駛座（紅圈處）。（原圖:中央社.TN後製）

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(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號事故，將事發當天搭乘事故肇事人李義祥所駕駛工程車前往現場的越南籍移工「阿好」(全名: 華文好) 列為共同被告，聲請羈押，花蓮地方法院今天(8日) 下午裁准羈押禁見。

涉台鐵太魯閣號事故的肇事者李義祥，事發當天駕駛工程車搭載一名越南籍移工華文好「阿好」(上圖中間穿夾腳拖者)，經檢調拘提、複訊，花蓮地檢署8日向法院聲請羈押禁見獲准(下圖)。中央社

台灣花蓮地方法院庭長兼發言人黃鴻達指出，承審法官依照被告陳述內容及檢察官提出各項證據資料，認為被告涉嫌刑法過失致死的犯罪嫌疑重大，這是羈押的其中1個要件。

黃鴻達表示，法官審酌的原因包括被告已是逃逸移工，離開合法雇主多年，期間居無定所，曾受僱李義祥，且被告在列車事故發生後就逃離現場、寄居在旅宿業，且丟棄行動電話SIM卡等，足認有逃亡風險。

中央社引述黃鴻達指出，被告及李義祥2人供述不盡相同，法院認為事實足認被告有逃亡及煙滅、偽造、變造、勾串共犯或證人的危險，認為有羈押必要，裁定被告從今天起羈押2個月，並禁止收受物件及通訊。