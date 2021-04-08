新北環境稽查重案組夜間蹲點 攀爬陡峭山坡破獲隱身山林非法煉鋁廠

新北市環保局接獲線報， 位於林口區粉寮路山區有間隱密煉鋁工廠，經常於夜間作業， 而產生明顯空污臭味之情形，隨即指派環境稽查重案組進行稽查， 並經長期佈線、勘查地形，於6日夜間查獲該工廠正從事廢鋁冶煉作 業，並將回收之廢鋁製品(鋁屑)經高溫融化後，製成鋁錠販售， 該工廠未取得固定污染源設置及操作許可證逕行操作， 環保局現場依違反空氣污染防治法告發並令其立即停止冶煉作業， 最高可處新臺幣2,000萬元罰鍰。

環保局說明，稽查重案組多次前往現場勘查， 發現該工廠多數於夜間時段進行作業，且現場門禁森嚴， 佈有多支監視器，而大門距離作業區至少60公尺以上， 倘貿然從大門前往稽查，業者可能立即關閉爐體藉以規避稽查。 稽查同仁透過工廠旁羊腸小徑及斜坡， 自行開闢通往工廠作業區之道路，並於6日夜間蹲點埋伏時， 發現該工廠外圍有明顯空污異味及機具運轉聲， 稽查同仁隨即攀爬斜坡進場稽查。

稽查員進場時發現廠內煙霧瀰漫，並有明顯惡臭異味， 並以熱顯像儀確認該工廠正以280度以上高溫進行冶煉作業， 且未裝設相關空氣污染防制設備， 業者逕將未經處理之空氣污染物排放至大氣， 其行為已違反空氣污染防制法第24條規定， 除處以罰鍰外並命業者立即停工，避免該工廠持續造成空氣污染， 而影響空氣品質。

環保局表示，重案組同仁摸黑進場稽查時，業者表示十分驚訝， 環保局同仁竟從該位置進入，該處下方即為陡峭山坡， 攀爬過程相當危險，沒想到現今公職人員會如此努力且冒險犯難， 遭查獲後其無話可說，除將配合環保局所命停工外， 業者當場也表示將積極尋覓合適之工業用地遷廠， 後續必定合乎相關法規規定，以避免造成環境污染。

環保局強調，針對新北市境內高污染風險潛勢區， 重案組已進行嚴密監控，並呼籲業者勿心存僥倖、 隱身山林從事非法破壞國土及環境，一旦遭查獲違規污染事實， 必依法嚴懲，決不寬貸。民眾倘發現不法業者污染環境之行為， 請立即撥打1999市政服務專線，環保局將派員前往現場， 共同守護新北環境。

照片來源：新北市政府環境保護局提供