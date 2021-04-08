新北環境稽查重案組夜間蹲點 攀爬陡峭山坡破獲隱身山林非法煉鋁廠

照片來源：新北市政府環境保護局提供
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新北市環保局接獲線報，位於林口區粉寮路山區有間隱密煉鋁工廠，經常於夜間作業，而產生明顯空污臭味之情形，隨即指派環境稽查重案組進行稽查，並經長期佈線、勘查地形，於6日夜間查獲該工廠正從事廢鋁冶煉作業，並將回收之廢鋁製品(鋁屑)經高溫融化後，製成鋁錠販售，該工廠未取得固定污染源設置及操作許可證逕行操作，環保局現場依違反空氣污染防治法告發並令其立即停止冶煉作業，最高可處新臺幣2,000萬元罰鍰。
環保局說明，稽查重案組多次前往現場勘查，發現該工廠多數於夜間時段進行作業，且現場門禁森嚴，佈有多支監視器，而大門距離作業區至少60公尺以上，倘貿然從大門前往稽查，業者可能立即關閉爐體藉以規避稽查。稽查同仁透過工廠旁羊腸小徑及斜坡，自行開闢通往工廠作業區之道路，並於6日夜間蹲點埋伏時，發現該工廠外圍有明顯空污異味及機具運轉聲，稽查同仁隨即攀爬斜坡進場稽查。
稽查員進場時發現廠內煙霧瀰漫，並有明顯惡臭異味，並以熱顯像儀確認該工廠正以280度以上高溫進行冶煉作業，且未裝設相關空氣污染防制設備，業者逕將未經處理之空氣污染物排放至大氣，其行為已違反空氣污染防制法第24條規定，除處以罰鍰外並命業者立即停工，避免該工廠持續造成空氣污染，而影響空氣品質。
環保局表示，重案組同仁摸黑進場稽查時，業者表示十分驚訝，環保局同仁竟從該位置進入，該處下方即為陡峭山坡，攀爬過程相當危險，沒想到現今公職人員會如此努力且冒險犯難，遭查獲後其無話可說，除將配合環保局所命停工外，業者當場也表示將積極尋覓合適之工業用地遷廠，後續必定合乎相關法規規定，以避免造成環境污染。
環保局強調，針對新北市境內高污染風險潛勢區，重案組已進行嚴密監控，並呼籲業者勿心存僥倖、隱身山林從事非法破壞國土及環境，一旦遭查獲違規污染事實，必依法嚴懲，決不寬貸。民眾倘發現不法業者污染環境之行為，請立即撥打1999市政服務專線，環保局將派員前往現場，共同守護新北環境。
照片來源：新北市政府環境保護局提供