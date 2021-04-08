高雄亞灣區中華電信5G AIoT大聯盟進駐成功大樓　

中華電信今(8)日宣布，與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電信成功大樓， 並與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務。此外， 中華電信集團子公司中華系統整合偕同佐臻公司、金屬中心、 資策會及智慧眼鏡協會，為成立「XR智慧空間共創基地生態系」 進行啟用儀式，同時，中華系統整合並與佐臻公司簽訂總代理合約， 共同宣布國內5G AIoT垂直應用落地成功大樓。

中華電信在亞洲新灣區5G AIoT創新園區扮演重要的角色， 除積極投入整個創新園區的資通訊基礎設施、 雲端機房以及5G網路建設外， 更以整個中華電信集團的能量投入人力研發產品、提供解決方案。 並與雲端平台商、SI系統整合商、 終端設備商及垂直應用服務商等分組對接， 實踐快速整合各領域佼佼者落地高雄。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信身為國內電信龍頭， 自5G率先開台後，持續積極拓展產官學合作， 加速5G創新應用智慧升級。展望2021年，中華電信將以『 5G與轉型』做為雙軌策略主軸，致力加速5G建設、 發展5G企業專網及相關智慧應用。同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一， 中華電信今天相當榮幸宣布正式進駐成功大樓， 成為高雄亞洲新灣區第一家5G AIoT垂直應用落地場域。」

高雄市長陳其邁表示：「亞洲新灣區是大南方計畫的重要一環， 是國家級園區建置計畫，讓高雄轉型為科技智慧城市， 成為台灣發展的新門戶。自去年11月宣布『5G AIoT國際大聯盟』正式成軍後，中華電信率先表達投資意願， 後續也積極與高雄市政府商討進駐事宜。 今天相當高興能見證中華電信帶領廠商夥伴正式進駐高雄亞灣區。 相信透過中華電信強大的資通訊能力以及運用高雄海、空雙港優勢， 必定能推動高雄數位轉型，加速高雄邁向5G極速智慧港灣城市。」

今日，中華系統整合、佐臻公司、金屬工業研究發展中心、 資策會地方創生服務處及台灣智慧眼鏡產業協會將於成功大樓成立「 XR智慧空間共創基地生態系」， 整合佐臻之智慧空間方案與資策會之XR技術能量以及數位轉型顧問 服務，並搭配AR+AI相關教育訓練服務， 率先在高雄建構XR智慧空間應用生態系， 並推進場域端的數位轉型。同時邀請金屬中心、 智慧眼鏡協會成為跨域應用的一大助力，以智慧文創、智慧港灣、 智慧工廠為實證場域，結合高雄在地系統整合業者與數位內容業者， 共創標竿實證案例。

此外，中華系統整合並與台灣智慧眼鏡領導先驅- 佐臻公司簽訂總代理合約，雙方承諾攜手以台灣市場為基礎， 在後疫情時代各行業領域的5G、 XR與AIoT等跨領域垂直應用場域， 促成智慧眼鏡及其整合服務應用的大規模落地與創造商業價值， 實現完整XR聯盟生態圈，打造垂直整合價值鏈，並積極佈局海外， 拓展國際市場。

中華電信係以集團能量參與高雄5G AIoT創新園區之發展，同時， 已由集團子公司中華系統整合在高雄開始招募人力， 提供在地就業機會。並與國際大廠台灣微軟(Microsoft) 、台灣思科(Cisco)、台灣愛普生(EPSON) 以及國內廠商中光電、方兔工作室、台灣智慧眼鏡產業協會、佐臻、 谷林運算、亞旭電腦、所羅門、金屬工業研究發展中心、品臻、 美商寶蘊凌科、紅然、高雄榮總研創中心、財團法人資策會、 雅匠科技、雲達科技、雲鼎數位科技、達明機器人、愛實境、 銀創雲端科技、緯創資通、緯謙科技、耀登科技、AECOM、 輝創電子、Wise Ocean、工研院、高雄科技大學等31家產官學夥伴合作， 在5G和物聯網上啟動廣泛合作，從智慧城市、 製造業的封裝及測試、OEM/ODM及機械領域等， 全面強化南台灣的潛力，透過物聯網資料平台，混合實境、 自主移動機器人(AMR)、物聯網遠端監控、流程自動化等導入， 未來化工、扣件以及機械等產業將加速轉型，共同進駐高雄亞灣區， 一起前進5G AIoT的藍海市場。

照片來源：中華電信提供