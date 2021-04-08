新北陽光宣講團授旗出發 巡迴推動幼兒園正向管教

新北市為推動幼兒園正向管教，特成立陽光宣講團，自 109年10月至12月培育20位公私立幼兒園長主任成為宣講團 講師，昨（7）日在頂溪國小正式授旗出發， 將巡迴辦理正向管教宣講，推動各幼兒園以正向管教的方式陪伴幼生 成長，用愛打造安全的幼兒學習環境。

教育局長張明文表示，幼兒教育是孩子一生成長的關鍵， 因此教保人員更需要善用智慧及方法，帶給孩子優質的學習。 此次成立陽光宣講團，係考量不當管教事件發生， 往往因第一線幼教人員在面對師生衝突時缺乏處理經驗， 期待透過專業，指導支持幼教人員用愛與智慧化解衝突、增進溝通， 避免不幸事件發生。講師群包含公私幼兒園園長主任， 也代表公私協力推動各園落實正向管教，展現本市守護幼生決心。

從今(110)年4月開始，陽光宣講團將巡迴10場次教保人員研 習、全市園長主任研習進行正向管教宣講，並將每年度辦理各幼兒園 正向管教研習， 尤其針對曾有疑似發生案件之幼兒園教育局將要求務必參加研習，預 計每年宣達1,000人次以上， 以提供第一線人員正向管教及相關法律知能， 並明確了解通報機制及管道，要求第一線人員積極落實正向管教， 倘發現有不當對待兒少之情形，務必落實通報。

擔任幼兒園陽光宣講團團長的高元杰聘任督學表示， 陽光宣講團的講師培訓，透過討論以及案例分享， 帶領教保服務人員建立正向師生關係、良好親師溝通， 並體察自我情緒，從家長、幼兒的角度來看幼兒園課室經營方式， 建立良好的師生關係，自我覺察幼生學習情形， 更能體會幼兒的行為。

頂溪國小柯志賢校長說到，為了讓幼兒園正向管教更深化， 在宣講內容上，從親師之間的認知角度、觀念互異、 角色有別瞭解彼此的不同，進而透過溝通技巧達到互信互諒， 讓家長、教保服務人員以及幼生能共同了解行為背後的信念及意義， 讓親師生共同守護幼兒，營造快樂愉悅的正向學習氛圍。

擔任陽光宣講團講師之一的新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠表示， 給予幼生一個安全無虞的學習環境，是所有教保人員的使命， 參與這次的培訓課程中，看到這麼多幼教夥伴支持關注孩子的學習權 益，很令人感動。

教育局表示，宣講團主要針對落實正向管教及通報流程宣導， 提醒幼教人員自我提醒避免誤觸法規外， 也指導幼兒園營造安全無虞的學習環境，建立親師雙向溝通管道， 聆聽彼此想法，找出適當解決方法及管教方式， 給每個孩子陽光有愛的童年。