新北陽光宣講團授旗出發 巡迴推動幼兒園正向管教

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市為推動幼兒園正向管教，特成立陽光宣講團，自109年10月至12月培育20位公私立幼兒園長主任成為宣講團講師，昨（7）日在頂溪國小正式授旗出發，將巡迴辦理正向管教宣講，推動各幼兒園以正向管教的方式陪伴幼生成長，用愛打造安全的幼兒學習環境。
教育局長張明文表示，幼兒教育是孩子一生成長的關鍵，因此教保人員更需要善用智慧及方法，帶給孩子優質的學習。此次成立陽光宣講團，係考量不當管教事件發生，往往因第一線幼教人員在面對師生衝突時缺乏處理經驗，期待透過專業，指導支持幼教人員用愛與智慧化解衝突、增進溝通，避免不幸事件發生。講師群包含公私幼兒園園長主任，也代表公私協力推動各園落實正向管教，展現本市守護幼生決心。
從今(110)年4月開始，陽光宣講團將巡迴10場次教保人員研習、全市園長主任研習進行正向管教宣講，並將每年度辦理各幼兒園正向管教研習，尤其針對曾有疑似發生案件之幼兒園教育局將要求務必參加研習，預計每年宣達1,000人次以上，以提供第一線人員正向管教及相關法律知能，並明確了解通報機制及管道，要求第一線人員積極落實正向管教，倘發現有不當對待兒少之情形，務必落實通報。
擔任幼兒園陽光宣講團團長的高元杰聘任督學表示，陽光宣講團的講師培訓，透過討論以及案例分享，帶領教保服務人員建立正向師生關係、良好親師溝通，並體察自我情緒，從家長、幼兒的角度來看幼兒園課室經營方式，建立良好的師生關係，自我覺察幼生學習情形，更能體會幼兒的行為。
頂溪國小柯志賢校長說到，為了讓幼兒園正向管教更深化，在宣講內容上，從親師之間的認知角度、觀念互異、角色有別瞭解彼此的不同，進而透過溝通技巧達到互信互諒，讓家長、教保服務人員以及幼生能共同了解行為背後的信念及意義，讓親師生共同守護幼兒，營造快樂愉悅的正向學習氛圍。
擔任陽光宣講團講師之一的新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠表示，給予幼生一個安全無虞的學習環境，是所有教保人員的使命，參與這次的培訓課程中，看到這麼多幼教夥伴支持關注孩子的學習權益，很令人感動。
教育局表示，宣講團主要針對落實正向管教及通報流程宣導，提醒幼教人員自我提醒避免誤觸法規外，也指導幼兒園營造安全無虞的學習環境，建立親師雙向溝通管道，聆聽彼此想法，找出適當解決方法及管教方式，給每個孩子陽光有愛的童年。