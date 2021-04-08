新北閱讀磐石獎冠全國 總獲獎數16件刷新紀錄

教育部6日公布110年推動閱讀績優學校、 閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有5所學校、6位教師 及5個團隊獲獎，共計獲獎16件，不僅是全國獲獎數最多，更突破 108年度的14件，為歷年來最多，再次締造得獎紀錄。 其中閱讀推手推薦11件至教育部全數獲獎，成績亮眼獎冠全國。

教育局張明文局長表示，閱讀是未來重要競爭力， 也是各學科學習的基礎， 新北市升格以來積極推動各級學校閱讀教育， 很多學校都將閱讀作為十二年國教的校訂課程，今年度新北市共計1 6件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項， 展現閱讀教育十年有成，新北市會持續推動閱讀教育， 讓學生能夠從閱讀中培養自主學習的能力，成為一個終身學習者。

新北巿有2所國、高中學校榮獲閱讀磐石獎， 福營國中為讓學生有面對未來的能力，學校從98年起分4階段推動 閱讀教育，從軟硬體的建置充實，到深化活動為校本課程，學校年增 800冊及增設6個特色館，擴大師生閱讀版圖， 讓學生進行差異化閱讀。閱讀課程強調跨域協同教學， 如閱讀販賣結合了藝文及綜合等領域，讓學生展現學習遷移力； 校本課程則以閱讀為主軸，結合數位閱讀， 發展社區在地化走讀課程。

北大高中國中部老師們組成「心領神會閱讀專業社群」， 將重大議題融入，設計三年的主題閱讀課程，並閱讀課程，歷經七年 的修煉，讓閱讀課程地圖越來越完整， 帶領北大小峽客展開新的學習視界，享受閱讀帶來的樂趣。

在獲獎的3所國小部分，介壽國小以「飛閱花蝶」校訂課程為基礎， 透過跨域探究，激發學生潛力。除有分年段使用的圖書館， 更建置攝影棚製播介壽之音校園新聞，強化媒體素養教育，培養學生 5G時代媒體識讀能力，將閱讀策略融入各領域教學， 藉由閱讀培養學生自主學習力。

積穗國小推展出將閱讀(R)融入STEAM的校訂閱讀課程， 培養學生能藉由閱讀解決問題、有自主學習能力的終身學習者， 將學生從3C依賴反轉成為5G穗閱。透過5G穗閱， 學生們發現閱讀原來就是生活，是解決問題的基礎， 還是創新發展的能力，藉此打造5G閱讀新願景， 讓閱讀種子散播在每個角落。

五華國小則是以秀英花為主軸的校訂閱讀課程，發展出「 閱讀為生命之禮」的跨域學習。帶領學生一起創作繪本， 學生創意繪本則成為全校閱讀精選，不斷推陳出新， 是五華閱讀的原動力，學校自106年度以「木棉花故事團」 榮獲教育部閱讀推手團體獎， 去年杜筱梅老師榮獲教育部閱讀推手個人獎， 今年學校榮獲教育部閱讀磐石學校獎， 囊括了教育部閱讀磐石三桂冠！

榮獲教育部閱讀推手個人組的土城國中蔣慧琳老師，以「閱讀之光 鑰啟三品」為題，藉由培養閱讀的習慣，穩定青少年躁動的心靈； 藉由陪讀媽媽的溫暖，強化弱勢學生的學習動機， 引導學生以閱讀之鑰，開啟知識的門扉； 光華國小向日葵故事團獲得教育部閱讀推手團體組，推動「 故事上舞台，繪本立體化」，以繪本兒童劇來推廣閱讀， 從學校到社區，從社區到偏鄉，讓書香傳遍每一個角落， 更曾多次邀請作家，以真人圖書館的方式，參與校內外的演出。

教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要教育政策，從臺北縣時期1 .0圖書資源的購置、到升格後2.0圖書館改造，再到3.0設置 閱讀教師後，目前進入4.0智慧閱讀的階段， 為了積極培養閱讀教師，全國首創閱讀教師跨校社群， 至今已運作五年，不僅提供閱讀推動教師共備共學的平台， 也奠定新北推動閱讀的基礎，未來期待在閱讀教師專業帶領下， 讓新北市的學生都能具備具有終身學習的閱讀興趣與能力。

照片來源：新北市教育局提供

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