新北閱讀磐石獎冠全國 總獲獎數16件刷新紀錄

照片來源：新北市教育局提供
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教育部6日公布110年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有5所學校、6位教師及5個團隊獲獎，共計獲獎16件，不僅是全國獲獎數最多，更突破108年度的14件，為歷年來最多，再次締造得獎紀錄。其中閱讀推手推薦11件至教育部全數獲獎，成績亮眼獎冠全國。
教育局張明文局長表示，閱讀是未來重要競爭力，也是各學科學習的基礎，新北市升格以來積極推動各級學校閱讀教育，很多學校都將閱讀作為十二年國教的校訂課程，今年度新北市共計16件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項，展現閱讀教育十年有成，新北市會持續推動閱讀教育，讓學生能夠從閱讀中培養自主學習的能力，成為一個終身學習者。
新北巿有2所國、高中學校榮獲閱讀磐石獎，福營國中為讓學生有面對未來的能力，學校從98年起分4階段推動閱讀教育，從軟硬體的建置充實，到深化活動為校本課程，學校年增800冊及增設6個特色館，擴大師生閱讀版圖，讓學生進行差異化閱讀。閱讀課程強調跨域協同教學，如閱讀販賣結合了藝文及綜合等領域，讓學生展現學習遷移力；校本課程則以閱讀為主軸，結合數位閱讀，發展社區在地化走讀課程。
北大高中國中部老師們組成「心領神會閱讀專業社群」，將重大議題融入，設計三年的主題閱讀課程，並閱讀課程，歷經七年的修煉，讓閱讀課程地圖越來越完整，帶領北大小峽客展開新的學習視界，享受閱讀帶來的樂趣。
在獲獎的3所國小部分，介壽國小以「飛閱花蝶」校訂課程為基礎，透過跨域探究，激發學生潛力。除有分年段使用的圖書館，更建置攝影棚製播介壽之音校園新聞，強化媒體素養教育，培養學生5G時代媒體識讀能力，將閱讀策略融入各領域教學，藉由閱讀培養學生自主學習力。
積穗國小推展出將閱讀(R)融入STEAM的校訂閱讀課程，培養學生能藉由閱讀解決問題、有自主學習能力的終身學習者，將學生從3C依賴反轉成為5G穗閱。透過5G穗閱，學生們發現閱讀原來就是生活，是解決問題的基礎，還是創新發展的能力，藉此打造5G閱讀新願景，讓閱讀種子散播在每個角落。
五華國小則是以秀英花為主軸的校訂閱讀課程，發展出「閱讀為生命之禮」的跨域學習。帶領學生一起創作繪本，學生創意繪本則成為全校閱讀精選，不斷推陳出新，是五華閱讀的原動力，學校自106年度以「木棉花故事團」榮獲教育部閱讀推手團體獎，去年杜筱梅老師榮獲教育部閱讀推手個人獎，今年學校榮獲教育部閱讀磐石學校獎，囊括了教育部閱讀磐石三桂冠！
榮獲教育部閱讀推手個人組的土城國中蔣慧琳老師，以「閱讀之光 鑰啟三品」為題，藉由培養閱讀的習慣，穩定青少年躁動的心靈；藉由陪讀媽媽的溫暖，強化弱勢學生的學習動機，引導學生以閱讀之鑰，開啟知識的門扉；光華國小向日葵故事團獲得教育部閱讀推手團體組，推動「故事上舞台，繪本立體化」，以繪本兒童劇來推廣閱讀，從學校到社區，從社區到偏鄉，讓書香傳遍每一個角落，更曾多次邀請作家，以真人圖書館的方式，參與校內外的演出。
教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要教育政策，從臺北縣時期1.0圖書資源的購置、到升格後2.0圖書館改造，再到3.0設置閱讀教師後，目前進入4.0智慧閱讀的階段，為了積極培養閱讀教師，全國首創閱讀教師跨校社群，至今已運作五年，不僅提供閱讀推動教師共備共學的平台，也奠定新北推動閱讀的基礎，未來期待在閱讀教師專業帶領下，讓新北市的學生都能具備具有終身學習的閱讀興趣與能力。
照片來源：新北市教育局提供
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