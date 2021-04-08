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韓國首爾釜山市長補選落幕　在野右派重新崛起

今年首爾與釜山兩個城市之所以要補選市長，都是因為去(2020)年分別爆發的性騷擾醜聞案。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 14:10
圖為首爾街頭的競選海報（美聯社）  

圖為首爾街頭的競選海報（美聯社）  

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 韓國將在明年(2022年) 舉行總統大選，今年市長補選因此被視為最新民意的風向球，然而，總統文在寅領導的共同民主黨(DP)卻在最大的兩個城市首爾與釜山兵敗如山倒，將兩個重要據點拱手讓給在野黨國民力量黨(PPP)，替明年的總統大選蒙上一層陰影。

事實上，今年之所以兩個城市要補選市長，就是因為去(2020)年爆發的性騷擾醜聞案，曾有機會問鼎總統大位的首爾特別市前市長朴元淳(Park Won-soon)，在去年因為秘書向警方就權勢性騷擾報案後自殺身亡，釜山廣域市前市長吳巨敦(Oh Keo-don)也因一女性公務員指控他性騷擾而辭職，兩人皆隸屬執政黨，讓共同民主黨在補選中處境尷尬。

除此之外，中央政府在首都推動國宅建設時，也傳出負責執行的國土交通部及土地住宅公社(LH)員工以內線消息投資土地謀取私利，同時卻又無法解決房價高漲問題，再加上Covid-19疫情也沒處理好，這讓以公平、弭平貧富差距為訴求的文在寅，流失主要的支持者年輕族群，聲勢大跌。

由韓國媒體巨頭韓國廣播公司(KBS)、文化廣播公司(MBC)與SBS進行的出口民調結果顯示，國民力量黨的首爾市長候選人吳世勳(Oh Se-hoon)目前以59%得票率勝過共同民主黨朴映宣(Park Young-sun)的37.7%，可能將在睽違10年後重返首爾市長大位，PPP釜山市長候選人朴亨埈(Park Heong-joon)的支持度更是高達對手金榮春(Kim Young-choon)兩倍。

分析認為，從本次補選的狀況看來，因為前總統朴槿惠下台而一度聲勢低靡的保守派勢力，正悄悄地回歸政壇。

從首爾市的選舉看來，雖然40歲的年齡層仍屬共同民主黨鐵票，卻無法阻止其他年齡層倒向在野黨，年輕世代的不滿，已經有跡可循。如果明年仍未解決，可能會動搖執政黨的支持根基，讓保守的右派勢力重返大位。
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