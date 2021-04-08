台灣文博會集結跨域職人打造主題館　阮劇團從在地找尋安靜從容力量

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2021文博會邁入第10年，以「數據廟」為題三大展場揭幕，其中華山主題館將結合跨域職人策展，並推出線上線下商店，可使用「藝Fun Next」享有折扣優惠。

去年受到疫情影響取消，讓不少藝文愛好者惋惜，但今年文博會迎來第十年，和首屆相比參觀人數及消費金額都有明顯的成長，高達約五倍之多，自2015年前台灣設計研究院接手後，更盼貫徹「展中有商，商中有展」的「商策合一」理念，結合台灣文化及商業行銷國際。

文博會今年主題「數據廟-匯聚相信的力量」（Supermicros ），由龔書章擔任總策展顧問，豪華朗機工共同創辦人林昆穎出任策展，將集結表演藝術，建築，科技藝術等跨域團隊，8日記者會上搶先曝光30件精彩主題展品。

華山主題館「相信律」，林昆穎說，今年「數據廟」屬動態型策展，從遊戲出發，每個品牌跟表演者都是強大的資料庫，觀展過程中透過動態表演、虛擬參拜、展品等虛實沈浸的互動體驗，解析台灣習以為常的生活流程；展期間將舉辦相信之夜—台灣的六種方法論，在6個夜晚拆解及重構6種理解與想像台灣文化的方法。

華山主展區亮點也包含「看不見的線」－23.5度北回歸線所經過的嘉義縣館與花蓮縣館，總論館「北回朝聖路」由種籽設計淦克萍總監策劃，嘉義縣館「照起工」由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間，呈現地方職人精神，像是同為嘉義出身的雲門舞集創辦人林懷民；花蓮縣館「據說考古隊」現場將規劃裝置，可和從當地運來重達七噸的鵝卵石互動，由偶然設計平臺發起人曾令理策劃，邀請民眾化身為考古隊的成員，探索六段傳說故事，更可間由石頭紋理創作出的獨特故事帶回家。

汪兆謙表示，創辦人策展先從定調嘉義縣開始，因為自己出身劇場，他把台灣想像成一個大舞台，嘉義則是成就精彩舞台的幕後推手，產生「照起工」這個主題，將打造一個大舞台，18個代表嘉義縣各鄉鎮的小戲台，及18個彈珠台，並會安排木工、雕刻等師傅現場做工給你看。

「所謂一身懸命，這些師傅一輩子就做好一件事情」，汪兆謙說，就算只靜靜的看也能感覺到職人安靜從容的力量。

此外，看見台灣基金會將舉辦2021精緻文化美食論壇，邀請來自英國等全球頂級料理界權威及臺灣榮獲亞洲50 Best得獎餐廳主廚共襄盛舉，交織出飲食、文化、創新的新火花，將於4月16日登場；近500家的設計品牌及IP圖像創作者將分別在松山文創園區「匯聚宮」及花博爭艷館「萬神殿」展出，將於4月21日登場，

文化部特別推出「藝FUN NEXT」會員專屬優惠，可獲得「6+1」張消費滿600元折抵50元的優惠券，其中6張實體券於文博會現場使用、1張於線上專區使用，歡迎民眾下載。

華山1914文創園區將於4月16日至25日開放參觀，松山文創園區及花博公園爭艷館4月21日至25日，21日僅開放專業人士換證入場。

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(圖/文博會)