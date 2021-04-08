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歐盟認AZ疫苗血栓副作用　衛福部決議續施打　預計最快4月底開放自費接種

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 16:48
AZ疫苗最快4月底將開放有出國需求者自費接種，可望釋出5000至1萬劑。（中央社檔案照片）

AZ疫苗最快4月底將開放有出國需求者自費接種，可望釋出5000至1萬劑。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日指出，歐洲藥物管理局(EMA)於7日表示，AstraZeneca COVID-19疫苗之注射，與注射後出現非常罕見的血栓併血小板低下事件，可能有關聯，惟依目前的科學證據，尚未有具體明確的風險因素。衛福部專家緊急開會討論後認為，接種AstraZeneca COVID-19疫苗的效益，仍大於接種後發生不良反應之風險；不過使用避孕藥或荷爾蒙治療者應停藥28天再接種。

指揮中心表示，因應EMA最新聲明，今日我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」召開專家會議，召集人李秉穎表示，根據已知資料，最初在接種AZ疫苗時，曾有個案出現肺部血管栓塞或深部血管栓塞，這部分已確認和疫苗無關。

中央社引述李秉穎說法，EMA分析最新數據發現，接種AZ疫苗後的確會增加另一種更為罕見的腦部靜脈栓塞發生率，但EMA評估後仍認為，接種AZ疫苗利大於弊，建議繼續接種。

李秉穎說，相關數據顯示，AZ疫苗引起的自體免疫反應，是增加罕見血栓的主因，個案以65歲以下女性居多且大多出現在接種後14天內，但專家評估後仍認為，武漢肺炎感染後的健康威脅遠高於疫苗副作用的風險，建議持續接種AZ疫苗。

此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天。

另接種疫苗後14天內，若出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心表示，透過COVAX獲配之AstraZeneca COVID-19疫苗其中19.92萬劑，目前刻由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘作業，預計4月中旬可放行提供接種。

為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，12日起開放對象含括中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，待12日擴大接種後，將視接種狀況決定是否再往下開放第四類接種對象，這類對象除了包括因外交或公務奉派出國人員，也包括有出國需求的自費對象，可望釋出5000至1萬劑供自費使用，預計4月底前就會開放施打。
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