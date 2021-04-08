錢復捐贈40年機密外交檔案 中研院接收珍貴史料

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）在中央研究院7日舉行的「錢復先生資料捐贈典禮」上，前監察院長錢復將40年的個人收藏檔案捐贈給近史所，內容涵蓋退出聯合國與中美斷交的見證、擔任駐美代表及外交部長時期與四任元首的往來，是十分可貴的近代史料。

前監察院長、現任國泰慈善基金會董事長錢復，在捐贈典禮上與近史所所長呂妙芬交換捐贈契約，將近40年、超過200箱的個人檔案移交給中央研究院近代史研究所檔案館典藏。呂妙芬表示，近史所檔案館收藏一向以外交史為重，此番獲贈，意義重大。

素有「外交才子」美譽的錢復，自幼師承胡適、傅斯年等大家，並赴美留學。近四十年的政治生涯，經歷四位元首，成為台灣與國際社會接軌橋樑。在台灣退出聯合國、中美斷交後，一路見證台灣在國際現實下的忍辱負重，絕處求生。他的人生，就是一部台灣當代外交及政治史。中研院副院長黃進興表示，本物捐贈資料囊括四個主題，其中包含錢復大學時期的讀書筆記、退出聯合國與中美斷交的電文、與華府多位政要的信函及與總統的往來文件。這批資料正是近期出版的《錢復回憶錄》的素材。

捐贈典禮現場也展出部分史料，其中一份為蔣經國答覆信件，請錢復拒絕一位美國學者提出為他做傳的要求，理由為「一生之中一無可取之處也」，展現其低調謙遜的為人。另一封則為台美斷交前，蔣經國致美國總統尼克森希望保持兩國友好關係的信函，台美關係生變之勢可見一斑。

錢復與中研院關係深厚，錢復的父親錢思亮曾任中研院院長、兄長錢煦院士為生物醫學科學研究所創所所長。中研院長廖俊智表示，錢復在30年前捐贈父親錢思亮的資料，現又捐贈個人典藏資料，相當具歷史意義。錢復則表示，近史所檔案館是此批檔案最好的歸宿，中研院典藏這些文件使他無比光榮，也希望對近代歷史研究有所貢獻。