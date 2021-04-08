Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

錢復捐贈40年機密外交檔案 中研院接收珍貴史料

回憶錄素材，見證台灣外交史，中研院表示意義重大。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 17:06
前監察院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會 董事長錢復（右），7日慷慨捐贈個人近40年、超過200 箱的檔案給中央研究院近代史...

錢復贈中研院近40年收藏檔案

前監察院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會 董事長錢復（右），7日慷慨捐贈個人近40年、超過200 箱的檔案給中央研究院近代史... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）在中央研究院7日舉行的「錢復先生資料捐贈典禮」上，前監察院長錢復將40年的個人收藏檔案捐贈給近史所，內容涵蓋退出聯合國與中美斷交的見證、擔任駐美代表及外交部長時期與四任元首的往來，是十分可貴的近代史料。

前監察院長、現任國泰慈善基金會董事長錢復，在捐贈典禮上與近史所所長呂妙芬交換捐贈契約，將近40年、超過200箱的個人檔案移交給中央研究院近代史研究所檔案館典藏。呂妙芬表示，近史所檔案館收藏一向以外交史為重，此番獲贈，意義重大。

素有「外交才子」美譽的錢復，自幼師承胡適、傅斯年等大家，並赴美留學。近四十年的政治生涯，經歷四位元首，成為台灣與國際社會接軌橋樑。在台灣退出聯合國、中美斷交後，一路見證台灣在國際現實下的忍辱負重，絕處求生。他的人生，就是一部台灣當代外交及政治史。中研院副院長黃進興表示，本物捐贈資料囊括四個主題，其中包含錢復大學時期的讀書筆記、退出聯合國與中美斷交的電文、與華府多位政要的信函及與總統的往來文件。這批資料正是近期出版的《錢復回憶錄》的素材。

捐贈典禮現場也展出部分史料，其中一份為蔣經國答覆信件，請錢復拒絕一位美國學者提出為他做傳的要求，理由為「一生之中一無可取之處也」，展現其低調謙遜的為人。另一封則為台美斷交前，蔣經國致美國總統尼克森希望保持兩國友好關係的信函，台美關係生變之勢可見一斑。

錢復與中研院關係深厚，錢復的父親錢思亮曾任中研院院長、兄長錢煦院士為生物醫學科學研究所創所所長。中研院長廖俊智表示，錢復在30年前捐贈父親錢思亮的資料，現又捐贈個人典藏資料，相當具歷史意義。錢復則表示，近史所檔案館是此批檔案最好的歸宿，中研院典藏這些文件使他無比光榮，也希望對近代歷史研究有所貢獻。
錢復
中研院
史料
台美斷交

相關新聞

乳癌為何增生移轉？ 台灣中研院發現關鍵蛋白質要角 登國際期刊
乳癌為何增生移轉？ 台灣中研院發現關鍵蛋白質要角 登國際期刊
2021/02/04 14:09
台灣中研院：英變種病毒為第6型的子型 恐將繼續變異
台灣中研院：英變種病毒為第6型的子型 恐將繼續變異
2020/12/29 17:01
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
2020/12/12 20:10
塑膠微粒越小 毒性越強 台灣中研院：潮間帶幼生體死亡率增3倍
塑膠微粒越小 毒性越強 台灣中研院：潮間帶幼生體死亡率增3倍
2020/12/04 12:48
台灣中研院研發新抗體可直接殺死癌細胞　成果登《癌症研究》國際期刊
台灣中研院研發新抗體可直接殺死癌細胞　成果登《癌症研究》國際期刊
2020/11/16 15:55

更新時間 : 2021-04-08 21:03 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行