「2021 日月潭星光螢火季」開跑！六大賞螢據點大公開

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著春末夏初的賞螢季節到來，日月潭國家風景區宣布「2021 日月潭星光螢火季」正式開跑！日月潭低光害、低汙染的優質生態環境，非常適合螢火蟲生長，共有桃米、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等六大賞螢據點，可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲所帶來的滿天螢光，美不勝收。

每年４至５月是日月潭星光螢火季，日管處表示，為鼓勵遊客走訪日月潭，今年特別推出【2021日月潭賞螢季優惠加值專案】限量活動，民眾只要報名參加潭區各協會或信義鄉公所主辦的賞螢活動，可獲得暢遊水陸空優惠兌換券1張（數量有限，發完為止），內含「自行車租賃優惠券」、「九族文化村、日月潭纜車優惠券」及「船票兌換券」，讓遊客從白天玩到黑夜，更可安排二天一夜的深度遊程，從水陸空三種不同角度暢遊日月潭。

喜歡騎自行車的車友們，可參加「2021日月潭夏季自行車認證活動」，白天在環潭自行車道盡情馳騁，只要完成日月潭環潭或魚池自行車騎乘路線，並與各路線指定景點合照，即可憑軌跡紀錄和照片至向山遊客中心兌換螢光點點的夏季認證獎牌；晚間則可參加各協會或公所賞螢套裝遊程，在6大賞螢地點體驗「螢河」夜遊，感受日月潭的夏夜生態和在地人文風情。



為了避免過度干擾螢火蟲和破壞其生態，民眾務必配合導覽人員引導，不要自行前往賞螢地點，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不捕捉(拍打)螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，若有攜帶手電筒，請事先準備紅色玻璃紙罩住，靠近螢火蟲生態區時，車子不要開大燈，也請勿使用任何手機或相機支閃光燈，以避免干擾螢火蟲生態。

另外，賞螢活動為夜間進行，如有孩童同行，請自行照料(建議國小1年級以下請勿參加)，過程切勿奔跑、跳躍、追趕、大聲喧嘩，並請家長特別注意孩童安全。賞螢民眾切記確實遵守導覽解說人員的引導，且勿自行脫隊，如須先行離開，請務必事先告知導覽人員。

取自「2021 日月潭星光螢火季」官網。