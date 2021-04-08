緬甸鎮壓悲劇升級 歐美打破沈默UN特使出言譴責

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 外電綜合報導）緬甸自2月1日政變以來境內抗爭不斷，軍民衝突不斷升級，甚至演變成軍隊濫殺平民。4日晚間無辜醫護人員因違反宵禁令，歸家途中被軍方槍擊，軍方更慘忍阻止人道救援，最後醫護人員不治而死。軍政府意圖掩蓋國內怒吼，國際則打破沉默，歐洲國家與聯合國接連表態譴責。
衝突升級，悲劇不斷上演
在今年2月1日，緬甸軍政府以選舉舞弊之名，發動政變並將執政的民選領袖翁山蘇姬監禁。緬甸公民發起了不服從運動，數萬民眾上街抗議，隨後爆發大規模軍民衝突，情況急轉直下。3月27日軍政府血腥鎮壓全國40多個區域，造成至少550起死亡，其中包含46位孩童，軍人節成軍恥節。同一時間，軍政府亦對少數族群控制的地區發動連續空襲，造成克倫族大舉避難泰國，逾3000人離鄉背井，流離失所。
面對國際壓力，軍政府雖然減少日間在都會城市的鎮壓行動，但在夜間實行嚴厲宵禁，並對街上民眾武力攻擊或虐殺，以此恫嚇人民，震攝抗議勢力。4日晚間，更發生駭人聽聞的虐殺阻救事件。19歲的護理師Htet Htet Win，與24歲的丈夫Bo Bo結束值班，自醫院騎車返家，因違反「八點宵禁令」被軍方無情槍擊，女方重傷倒地，但未當場致命，但因軍方恫嚇狙殺，因此儘管一旁有民眾多次意圖施救，但為保命也只不敢輕舉妄動。
醫護人員在本次公民不服從運動中救援抗議群眾，被軍方視為幫兇及眼中釘。此番事件中，軍方「殺雞儆猴」，即便護理師身著制服，一旁有民眾多次意圖施救，軍方卻以槍枝威嚇，無情的冷眼旁觀，一樣中彈受傷的丈夫只能眼睜睜看著妻子掙扎一個多小時，最後流血過多而死。這樣慘忍的虐殺或刑求以震攝民眾的情況，在緬甸街頭屢見不鮮。
打破沈默 國內國際齊發聲
英外交大臣推特聲援，駐緬特使打破聯合國常規譴責政變暴行
據CNN報導，緬甸駐英大使Kyaw Zwar Minn 今（8）日表示，他無法進入大使館，裡面的員工也出不來。有消息指出，大使館裡至少有七位員工，其中還包含一名孩子。上個月該大使就曾呼籲釋放翁山蘇姬並承諾保持大使館開放。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在推特上贊揚他「為正義挺身而出的勇氣和愛國主義」。而上個月緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）公開聲明譴責軍政府遭立即解職，而莫敦拒絕下台的決定受到聯合國的支持。
《外交政策》披露，聯合國駐緬特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）譴責緬甸軍政府對抗議者「持續的暴行」的作為，展現出與以往聯合國非對抗性外交方式的傳統背離。過去，包括特使和其他高級官員與掌政勢力保持友好，即使在該國發生羅興亞種族屠殺時亦是如此。而此次她不再沈默，公開譴責軍政府的罪行。更在安理會一次閉門簡報中，呼籲15個成員國考慮所有可用的工具，採取行動。
國際媒體不甩官宣 國內巨星為民發聲
國際媒體應緬甸軍政府之邀，進入境內進行為期一週的採訪。CNN記者在「陪同」下於當地市場隨機採訪民眾，受訪的11位民眾隨後便遭到逮捕。當局表示，是為了防止受訪民眾「激起事端，挑撥公民參與不服從運動」。今日其中8名被捕受訪者已獲釋回家。
根據半島電視台報導，該行程由掌權政府發言人紹敏通（Zaw Min Tu）組織陪同。對於何時要舉行民主而公正的選舉，他表示「政府希望一年內穩定政局，最遲兩年，屆時邀請外國一起見證民主與公正的選舉」。至於被當局推翻監禁的翁山蘇姬，他則表示翁山「有罪就要受罰」，並拒絕對何時釋放這位民選領袖或她是否能參與之後的選舉做出回應。
軍政府也加大對言論箝制及斷網力度。日經亞洲報導，2日起國家電視台在晚間新聞公布通緝名單，以擁有社群網路引響力的人為目標，指控他們涉嫌煽動反政府，幾日後《緬甸新光》直接列出通緝名單，榜上有名之人將可能面臨為期三年的監禁。其中緬甸著名演員佩佩（Phway Phway）因公開在臉書上支持抗議而被點名。對此，佩佩在臉書說：「作為一個公民，我說了該說的話，我不後悔」。該文引出5000多名支持者的回應。
而軍政府除了對外媒進行官方「大內宣」試圖洗白之外，也試圖洗刷對公民施暴的非法性，例如聲稱被當成「軍政府間諜」而受攻擊的僧侶及來自軍人家庭的歌手，在政府人員的陪同下向外媒「說明」抗議人士實際上是「暴徒」（violators)。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）則多次引用去年11月8日選舉中存在選舉舞弊的說法，企圖合法化奪權以及對平民使用暴力的行動。，但國家選舉委員會反駁敏昂來的指控毫無根據。