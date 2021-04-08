游盈隆：蔡英文太魯閣號事件談話「冰冷、抽象」又搞錯方向

台鐵太魯閣號出軌事故造成嚴重傷亡，總統兼民進黨主 席蔡英文（中）7日在中常會，提出改革台鐵三大方向 ，強調「改革台鐵，勢在必行」。 中央社... 台鐵太魯閣號出軌事故造成嚴重傷亡，總統兼民進黨主 席蔡英文（中）7日在中常會，提出改革台鐵三大方向 ，強調「改革台鐵，勢在必行」。 中央社記者鄭傑文攝 110年4月7日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組）台鐵太魯閣號在清明連假第一天，撞上台鐵清水段明隧道工程違規施工工程車，造成50死逾200傷慘劇，隨著外界檢討台鐵聲浪不斷，部份批評矛頭也指向執政的民進黨政府；總統兼民進黨主席蔡英文7日發表重要談話檢討事件，遭游盈隆痛批蔡仍搞不清楚狀況，民眾聽厭老調重彈「改革」說詞，人民要知道何時可以解決？但「通通都沒答案」！

台灣知名政治學者、台灣民意基金會董事長游盈隆7日在臉書專頁上表示，針對台鐵太魯閣號重大事故蔡英文在民進黨中常會發表的重要談話，心中有三個立即的感覺：冰冷抽象制式空泛的解決方案、未能承擔執政責任卻彷彿在野黨般「缺乏時間脈胳」的宣言、複雜問題簡單化一昩怪罪台鐵。游直言，蔡英文的演說是一篇「既沒拿出任何具體改革行動，也沒任何感動人心的言語」。

第一，游盈隆說，這「是一篇很抽象的、冰冷的、象牙塔式的台鐵改革宣言」，而空泛的「徹底解決台鐵組織文化問題」又為何？質疑有誰能聽懂？游直言，蔡所言的解決方案：由「誰」、「如何」、「何時」解決，宣言中通通找不到答案。

第二，游指蔡英文忘了現在民進黨已執政許久的事實與身份，「談起太魯閣號事故，卻仿彿是在野黨，重大傷亡跟自己一點關係都沒有，不奇怪嗎？」他說這篇宣言根本老調重彈，就算用在2018普悠瑪事件後來發表，也不違和，根本是「去脈絡化」。

第三，游反對將慘劇全數歸咎於台鐵，「將複雜問題過度簡單化」，將執政的民進黨抽離於系統性的問題中，變成「所有的問題都是台鐵，執政黨沒問題、總統府沒問題、行政院沒問題、交通部沒問題」。游盈隆同意台鐵當然有該深刻檢討的地方，但要這樣去完全抹煞它數十年來的貢獻，台鐵員工情何以堪？

最後，游盈隆重申，蔡英文的宣言反應出執政的民進黨政府思考及行動方向錯誤：「既沒拿出任何具體改革行動，也沒任何感動人心的言語」，更荒謬的是，蔡還悍然「要大家不必懷疑政府改革的決心」，游諷這不是強勢過頭、「緣木求魚」了嗎？