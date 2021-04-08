南韓執政黨成員７日觀看首爾市長計票結果時，神情嚴肅（美聯社） 南韓執政黨成員７日觀看首爾市長計票結果時，神情嚴肅（美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）韓國執政黨共同民主黨在日前舉行的首爾、釜山市長補選中以懸殊差距慘敗，總統文在寅今天（８日）表示會嚴肅看待國民的指責，並更虛心、更負責任地處理國政。

文在寅今天透過青瓦台發言人金珉碩，對這次補選結果表達立場。

首爾市長補選，由國民力量候選人吳世勳(Oh Se-hoon) 勝出 (美聯社)

南韓中央選舉管理委員會8日指出，地方議員和地方政府領導再補選（簡稱「四七再補選」）開票工作８日清晨3時許結束，最大在野黨國民力量在首爾市長和釜山市長補選中均取得壓倒性勝利，對執政黨共同民主黨政權是一大警訊。

韓聯社報導，這是保守黨分別時隔10年和4年奪回首爾市長和釜山市長職位，也是民主黨時隔5年在全國範圍選舉中慘敗。

鋻於此次選舉是下屆總統大選的前哨戰，預計今後政局將發生巨變。在黨員要求共同民主黨黨領導班子集體辭職的呼聲高漲的情況下，民主黨將著手黨內部改革。相反的，國民力量在國會議員選舉慘敗後，時隔1年成功扭轉了政治格局，對政權交替的期待隨之提升。

根據最新消息，共同民主黨代行黨首職務的黨鞭金太年8日表示，共同民主黨領導層集體辭職對四七地方再補選失利的結果負責，並將儘早選舉新領導層，順應民心推進改革。

金太年表示，將在領導層辭職後儘早舉行全黨大會選舉黨鞭，讓新的領導層帶頭進行一場順應民心的改革。他表示，國民透過此次選舉提醒執政的民主黨很多課題，黨內將為此進行徹底反省和全面革新。

南韓是在7日舉行地方首長及議員等補選，共同民主黨首爾市長候選人朴映宣、釜山市長候選人金榮春皆不敵最大在野黨國民力量對手，開票尚未結束即承認敗選。

韓媒分析，執政黨這次慘敗是因近一年來實施政策不得民心所致。

中央社報導，共同民主黨黨部高層已決議總請辭，為這次補選慘敗負責。扣除3月請辭黨主席的選舉對策委員長李洛淵，目前共有8名最高委員，原任期至2022年8 月。

文在寅總統強調，接下來將持續致力於克服2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、恢復經濟、穩定民生、整治房市腐敗等國民的迫切需求。

外界分析，文在寅這次發言提及房市議題，可能暗示將對整體政策內容進行調整。

青瓦台高層表示，政府透過這次選舉認知到不足之處，必須傾全力挽回國民的信賴。

南韓首爾、釜山市長補選執政黨大敗•文在寅總統：嚴肅面對 「共同民主黨」領導層集體請辭為敗選負責!