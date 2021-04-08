礁溪寒沐酒店 MU TABLE 即日起至5/31「春日花見」日本美食節

春意盎然，姿態萬千的花朵在春日中一一綻放，不用飛日本，在宜蘭也能品嚐到櫻花祭特有的美食盛典！礁溪寒沐酒店MU TABLE即日起至5月31日獻上季節限定「春日花見」日本美食節，午餐920元+10%、晚餐1,180元+10%起， 主廚以櫻花入菜，搭配正宗日式料理技法，打造柔和櫻粉色餐檯，視覺味覺雙享受 ! 必吃首選酸甜清新「櫻花梅泥飯」、吮指回味「明太子手羽」、清爽鮮甜「鮭魚煮物」，當然，更不能錯過落櫻繽紛的夢幻甜點「白巧克力櫻花蛋糕捲」、晶瑩剔透「櫻花凍」、微苦芳香「抹茶歐培拉」。

此外，為禮遇宜蘭在地居民，宜蘭人平日午餐第三位免費，凡設籍於宜蘭縣或身分證號碼為G開頭，持身分證明文件即享平日午餐優惠，盡享這爛漫的時節之美，詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店MU TABLE T+886 3 905 5716或至官網。

嚴選新鮮在地食材 交織傳統「和食」風情

日本擁有著四季分明的季節，每年3-4月份正是櫻花盛開的美好初春，礁溪寒沐酒店邀請賓客一同走訪蘭陽平原，遠離市區的塵囂，徜徉礁溪美人湯，品嚐食材最佳原味，體現季節之美， MU TABLE將餐檯全面升級，推出一系列全新菜色，主廚張仕杰首推擁有濃濃春日氣息的日式傳統點心「櫻花梅泥飯」，起源於大阪道明寺村的尼姑庵，以糯米蒸熟後，乾燥壓碎製成「道明寺粉」後，捏製成圓形，再加上特製酸梅開胃，吃起來酸酸甜甜、Q彈有勁。

「鮭魚煮物」以柴魚高湯為基底，搭配清酒、醬油、蔬菜一同小火煨煮，清爽宜人的日式家常菜美味上桌，和食經典料理之一的「天婦羅」，將大蝦及各色時蔬裹上天婦羅面衣後，在高溫油鍋內炸至外酥內軟，日式居酒屋必備的「明太子手羽」，軟嫩的雞翅內塞入飽滿的新鮮明太子，燒烤至表皮呈油亮金黃色後上桌，逼逼啵啵的明太子在嘴中跳躍，療癒滋味不容錯過，軟綿口感的「明太子玉子燒」，以高湯及雞蛋攪勻後置鍋上小火慢煎，完美鵝黃色蛋捲鋪上明太子醬後炙燒，最後佐以魚卵點綴，考驗主廚手藝的功夫菜，口感柔軟，蛋香四溢，以及多款日式人氣定番款包含「親子丼」、「磯邊涼拌菠菜」、「春筍時蔬筑前煮」、「酥炸梅花龍田揚附和風醬」等等，豐富菜色無限享用。

當然，來到以「從產地到餐桌」的天然原味聞名的MU TABLE，更是不能錯過現流海鮮吧，鮮蝦、螃蟹、章魚、綜合生魚片等各式漁獲輪流上陣，加上每日從大溪漁港新鮮直送的海港魚，現點現煎，熱騰騰上桌滿足饕客味蕾。

櫻吹雪的花見之美 各色限定甜點迎春

坐在漫天飛舞的粉嫩櫻花樹下野餐，吹著風享受季節限定點心，將春色私藏，是日本最幸福的賞櫻活動之一，點心主廚李浩平悉心設計出多款櫻花小點，融合了法式和日式的甜點美學，交織出耳目一新的新選擇，軟Q微甜的「紅豆大福」，內餡跳脫傳統紅豆口味，加入香草卡士達、鮮奶油等增加口感，豆香滿溢，香濃滑順。沁涼消暑「櫻花凍」以新鮮檸檬汁加上寒天製成富士山造型，清爽解膩，入口即化。

「白巧克力櫻花蛋糕捲」手工熬製的草莓醬製成的戚風蛋糕，抹上白巧克力櫻花餡，粉白色浪漫造型，綴以櫻花巧克力片，輕易擄獲大小朋友芳心，「抹茶歐培拉」抹茶蜂蜜慕斯加上抹茶蛋糕層層堆疊，抹茶微苦佐搭蜂蜜清香，香濃醇厚的滋味，「柚子馬卡龍」以香草卡士達及芒果柚子果醬填入內餡，讓喜愛的甜點的女孩兒愛不釋手，在餐桌上一圓絕美賞櫻夢。