歡慶勞動節 天成飯店集團「有證我最罩」住房專案

放完清明連假，先別急著收心！為響應勞動節來臨及體恤平時辛勤工作，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-繪日之丘自2021年4月19日至2021年5月31日止，共同推出「有證我最罩」住房專案，凡於活動期間內之周日~周五入住，出示員工識別證或名片即享超優惠專案價格，入住精緻客房每房每晚最低僅要1,300元起、溫馨家庭房每房每晚4人房最低只要2,500元起，等同四人同行入住溫馨家庭房每人僅須625元，悠閒享用飯店早餐及房客專屬設施及服務，讓人放鬆步調來趟城市慢活之旅，慰勞上班辛勞。

天成飯店集團旗下四館飯店推出「有證我最罩」住房專案，自2021年4月6日起開放預訂，並於2021年4月19日至5月31日間的周日至周五入住，可享旗下台北天成大飯店精緻客房每晚1,300元、溫馨家庭房每晚2,500元；緊鄰西門及艋舺商圈的台北花園大酒店精緻客房每晚1,999元、溫馨家庭房每晚2,999元，除可以每人千元不到的價格入住星級飯店客房外，還可享房客限定的50款免費古早味零食自助區「花園柑仔舖」，及飯店周邊景點免費接駁服務，輕鬆探索城市漫遊艋舺古今風華。

天成文旅-華山町則推出華山雙人房每晚1,600元、華山四人房每晚2,500元，另享天成文旅-華山町大廳柑仔舖30種以上古早味零食，還可於一樓大廳免費參觀藝文展覽；被網友譽為阿里山腳下最美飯店的天成文旅-繪日之丘推出精緻客房每晚2,300元、溫馨家庭房每晚3,500元，住宿期間內免費享用飯店精心準備的阿里山高山茶與道地茶點，還可免費使用飯店七樓星空童樂室，包含享用現場共多達50種以上的古早味零食飲料與各式趣味小遊戲，讓旅客們享受假期歡愉氣氛，創造旅途甜蜜回憶。