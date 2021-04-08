起駕囉！台灣大甲鎮瀾宮媽祖遶境11國語言直播　雙主題曲范曉萱、辛曉琪開金嗓

台灣年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日深夜起駕。(圖/大甲鎮瀾宮Facebook) 台灣年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日深夜起駕。(圖/大甲鎮瀾宮Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日深夜起駕，為期9天8夜的活動將進行11國語言精彩直播。

往年吸引上百萬人參與的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，與天主教徒梵諦岡聖誕彌撒、回教徒麥加朝聖，被Discovery探索頻道併列世界三大宗教盛事，也被聯合國教科文組織評定為「世界非物質文化遺產」。

今由中華道教聯合總會副總會長于美人籌劃，聯手大甲鎮瀾宮在大甲媽祖起駕當日主辦國際迎賓酒會，首次邀請多國大使與駐台代表參與，遶境將在本週五於大甲鎮瀾宮出發，連續9天，共經170廟，並於18日完成。

今年的起駕儀式將與中央廣播電台合作，國際使節及Youtuber將於國際觀禮台上進行11種語言直播，可觸及區域包含新加坡、美國、沙烏地阿拉伯等，預估達億萬人次收聽。

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中華道教聯合總會今年也將首度推出獻給媽祖的主題曲「I Promise」，國語版開幕主題曲由范曉萱作曲、演唱，台語版閉幕主題曲則由辛曉琪演唱，15日凌晨一點遶境經過的西螺大橋享譽國際的八部合音與現代音樂首次結合推出音樂會。

受到疫情影響，今年做了些許調整，不開放讓民眾進行鑽鑾轎的活動，以往遶境沿線的各地點心站，也建議餐食改用餐盒裝盛，不使用大鍋菜，無法到場的民眾可於粉絲專頁收看直播。



好玩活動(圖/大甲鎮瀾宮Facebook)



好玩活動(圖/大甲鎮瀾宮Facebook)