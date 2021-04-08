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研究：高齡長者失眠比例增 恐提高失智風險　營養師公開5大類「助眠」營養素

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 11:02
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）現代人壓力大、生活節奏快，多數都有睡眠問題，根據台灣睡眠學會2017年的調查，全台約有10%的人受慢性失眠所苦，隨著年齡越大，比例更高，50至59歲慢性失眠者上升到17%，60至69歲更高達23%。此外，與10年前相比，高齡者失眠情況明顯有惡化趨勢。

董氏基金會食品營養中心提醒，睡眠障礙（如失眠、睡眠時間過多、過短、斷斷續續等）不僅影響日常判斷能力、記憶力，亦會引發三高，更可能提高未來罹患失智症及阿茲海默症的風險。

2020年刺胳針委員會發表於知名醫學期刊《刺胳針》的研究報告指出，有睡眠障礙的人罹患失智症、阿茲海默症的風險分別上升20%和60%，且進一步分析發現，睡眠時間長短竟也跟老年失智相關，睡眠時間若不到5小時或超過10小時，罹患輕度認知障礙、失智症或阿茲海默症的風險皆上升。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，睡眠障礙會造成發炎反應，並使異常的β類澱粉蛋白沉積於腦部，破壞神經的正常功能，進而可能成為年老認知功能出現問題的原因之一。

而睡眠品質佳可幫助清除腦中廢物，2019年發表於《營養學》期刊的綜論也說明睡眠對免疫、內分泌系統有修復作用，也能夠促進清醒狀態時神經的復原，因此在學習、記憶方面都扮演重要腳色。綜合許多研究結果，最佳的睡眠時間約為一天7小時。

除了依賴藥物來改善睡眠外，許惠玉表示，健康的飲食有助於睡眠，特別是含色胺酸（如牛奶、雞肉、魚、蛋、花生、豆類、起士、綠葉蔬菜等）的食物。因為色胺酸為合成褪黑激素的原料，而褪黑激素為調理生理時鐘的激素，可幫助產生睡意及維持睡眠狀態。

此外，包含GABA、維生素B群、抗氧化物（如維生素Ａ、Ｃ、Ｅ）、鎂等營養素，也有助於提升睡眠品質，但要留意的是，補充品不能完全取代原態食物，因此養成健康的飲食習慣，均衡攝取蔬菜、水果、全榖、堅果、豆魚蛋肉類等各式原態食物，就能獲得所需的營養。
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睡眠障礙
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