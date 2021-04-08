台灣已故「科學中藥之父」旅外企業家收藏回娘家　特展搶先曝光經典畫作　

(台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導)已故台灣順天堂藥廠創辦人許鴻源生前收藏許多台灣藝術家創作，全數由順天美術館捐出，特展自即日起國美館登場，展出長達四個月。

已故「科學中藥之父」順天堂藥廠創辦人許鴻源出身彰化，是首位將中藥標準化製藥流程引入台灣的企業家，生前收藏許多台灣經典藝術家創作，如李梅樹、謝里法、廖繼春等，於1991年逝世，享壽74歲。

許鴻源晚年長期旅居美國，收藏由順天美術館保存，670件典藏皆已「回娘家」全數捐贈給台中國美館，特展「海外存珍」搶先曝光195位藝術家共232件作品，蕭瓊瑞出任策展人，依照藝術家出生順序分為4大展題，年代從最早的1871年到最年輕的1989年，前後橫跨超過一世紀，並規劃體驗專區，適合大小朋友參觀。



展場照片(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

特別的是，進入展場映入眼簾的裝置重現許鴻源辦工場景，另為兩幅別具意義的繪畫，是大師李梅樹操刀的許鴻源夫婦肖像畫，其原由來自當初許鴻源輾轉得知李梅樹患有胃病，於是時常贈藥材給他，關懷感動了李梅樹，於是他便為許鴻源夫婦畫肖像畫，自此奠下友情的基礎。

許鴻源辭世留下的遺願，「使這些畫能留下來，成一套不被分散。這些畫不是我個人的，是台灣人的財產；這是我的苦心和意願，總有一天回故鄉保存」，現在這些典藏作品、文獻及史料都已返鄉，完整台灣美術研究，順天美術館董事長許照信說，希望這些資料，可以成就更好的台灣。

「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」

時間：即日起至2021年6月27日

地點：國立台灣美術館 102-107展覽室、美術街（台中市西區五權西路一段2號）

官網：www.ntmofa.gov.tw