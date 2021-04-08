Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

台灣已故「科學中藥之父」旅外企業家收藏回娘家　特展搶先曝光經典畫作　

順天堂藥廠創辦人許鴻源畢生收藏返鄉國美館，特展搶先曝光經典畫作

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/04/08 10:30
順天堂藥廠創辦人許鴻源畢生收藏返鄉國美館(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

順天堂藥廠創辦人許鴻源畢生收藏返鄉國美館(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導)已故台灣順天堂藥廠創辦人許鴻源生前收藏許多台灣藝術家創作，全數由順天美術館捐出，特展自即日起國美館登場，展出長達四個月。

已故「科學中藥之父」順天堂藥廠創辦人許鴻源出身彰化，是首位將中藥標準化製藥流程引入台灣的企業家，生前收藏許多台灣經典藝術家創作，如李梅樹、謝里法、廖繼春等，於1991年逝世，享壽74歲。

許鴻源晚年長期旅居美國，收藏由順天美術館保存，670件典藏皆已「回娘家」全數捐贈給台中國美館，特展「海外存珍」搶先曝光195位藝術家共232件作品，蕭瓊瑞出任策展人，依照藝術家出生順序分為4大展題，年代從最早的1871年到最年輕的1989年，前後橫跨超過一世紀，並規劃體驗專區，適合大小朋友參觀。

台灣已故「科學中藥之父」旅外企業家收藏回娘家　特展搶先曝光經典畫作　
展場照片(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

特別的是，進入展場映入眼簾的裝置重現許鴻源辦工場景，另為兩幅別具意義的繪畫，是大師李梅樹操刀的許鴻源夫婦肖像畫，其原由來自當初許鴻源輾轉得知李梅樹患有胃病，於是時常贈藥材給他，關懷感動了李梅樹，於是他便為許鴻源夫婦畫肖像畫，自此奠下友情的基礎。

許鴻源辭世留下的遺願，「使這些畫能留下來，成一套不被分散。這些畫不是我個人的，是台灣人的財產；這是我的苦心和意願，總有一天回故鄉保存」，現在這些典藏作品、文獻及史料都已返鄉，完整台灣美術研究，順天美術館董事長許照信說，希望這些資料，可以成就更好的台灣。

「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」
時間：即日起至2021年6月27日
地點：國立台灣美術館 102-107展覽室、美術街（台中市西區五權西路一段2號）
官網：www.ntmofa.gov.tw
科學中藥
許鴻源
海外存珍
國美館
藝術
台灣藝術史
台中

相關新聞

苗栗台中6日起供5停2 再不下雨新竹嘉義台南高雄也岌岌可危
苗栗台中6日起供5停2 再不下雨新竹嘉義台南高雄也岌岌可危
2021/04/05 15:10
台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水
台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水
2021/04/04 10:58
台灣科技龍頭廣達操刀兩廳院新售票系統　借助大數據轉型藝文產業
台灣科技龍頭廣達操刀兩廳院新售票系統　借助大數據轉型藝文產業
2021/03/30 18:21
【苗栗•台中分區供水】網傳台灣北部也限水「供5停2 」 台水澄清是「假消息」
【苗栗•台中分區供水】網傳台灣北部也限水「供5停2 」 台水澄清是「假消息」
2021/03/30 13:55
德國攝影師台灣展出經典作　《中國樣板畫》操弄影像玩味理想世界
德國攝影師台灣展出經典作　《中國樣板畫》操弄影像玩味理想世界
2021/03/29 12:33

更新時間 : 2021-04-08 21:02 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行