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【太魯閣號事故】肇事工程車副駕駛座乘客找到！越南籍逃逸移工聲押

同一時間，立法院交通委員會也針對工程作業安全管理權責釐清、及後續改善處置進行討論，工程會另發現一件台鐵工程有施工便道及工區邊坡鄰近鐵道，但未設置隔離設施情況，以建議機關改善。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 10:02
台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故釀嚴重死傷，事發 現場工地包商李義祥被發現當天駕駛工程車還搭載一名 越南籍非法移工「阿好」（左2），警...

太魯閣號事故肇事工程車 副駕非法移工落網移送

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故釀嚴重死傷，事發 現場工地包商李義祥被發現當天駕駛工程車還搭載一名 越南籍非法移工「阿好」（左2），警... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組）台鐵太魯閣號在清明連假第一天，撞上台鐵清水段明隧道工程包商義祥工業社滑落邊坡的工程車，造成50死逾200傷，涉事故的肇事者李義祥遭逮捕後供詞疑點重重，花蓮檢透過路邊監視器發現當日李的工程車副駕駛座上有人，7日檢警拘提一名越南籍移工「阿好」到案，今（8）日向法院聲請聲押禁見。

檢警調查，越南籍移工「阿好」為已逃逸五年的外籍移工，李義祥疑非法僱用，7日晚間9時37分移送地檢署複訊，被列為共同被告之一。花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天上午指出，經檢察官訊問後，認為有逃亡之事實，有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

同一時間，立法院交通委員會8日邀行政院公共工程委員會、交通部等單位，針對0402太魯閣號鐵道事件凸顯的工程發包、監造、施工等作業安全管理權責釐清及後續改善處置進行專題報告。

自由報導，日前業者已指得標廠商東新營造公司只是借牌轉包，實質上的工程都是義祥工業社在做。對此，行政院公共工程委員會報告指出，分包商擔任主包商工地主任，除違反營造業法規定外，確實有借牌轉包的可能。

針對外界質疑義程工業社曾因履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，負責人卻還能擔任台鐵邊坡工程分包商？工程會指出，花蓮縣政府未啟動停權措施，以發函請縣府說明。

工程會建議內政部就登錄系統強化相關勾稽制度，以利查核預防，避免發生違法情況。

另外，對於台鐵局執行七件與事故類似的工程，工程會於4月7日率人查訪，發現一件工程有施工便道及工區邊坡鄰近鐵道，但未設置隔離設施情況，以建議機關改善。
太魯閣事故
太魯閣號
義祥
義祥工業社

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