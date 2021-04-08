Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

【新冠肺炎】AZ疫苗難排除血栓疑慮 英國籲30歲以下勿施打

  134
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/08 09:44
AZ疫苗（圖／美聯社）

AZ疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗的安全性持續引發質疑，歐洲已證實AZ疫苗可能引發罕見血栓，英國衛生單位7日則是直接建議，30歲以下族群不應施打。

美聯社報導，英國建議為30歲以下族群改打其他COVID-19疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）雖認為AZ疫苗與血栓副作用之間「有可能連結」，但並未做出年齡限制建議，僅讓會員國自行決定。儘管如此，兩方都強調，施打疫苗仍利多於弊。

EMA指出，血栓是「極罕見」的副作用。以德國來看，每10萬劑才有1例血栓案例，比健康女性攝取避孕藥而出現血栓的機率還低。目前通報案例多為60歲以下婦女，於施打兩周內出現副作用，不過依據目前資訊，仍無法判斷特殊風險因子。此報告是以歐洲與英國民眾為研究對象，兩地已有2,500萬人接種AZ牛津疫苗。

EMA的調查主要鎖定罕見血栓伴隨著低血小板之案例。罕見類型包括腦靜脈竇血栓，以及多處血管出現血栓情況。

AZ疫苗較低價、易儲存，是多國的首選，也是聯合國全球疫苗分配機制COVAX的主力。目前已有部分國家因安全疑慮暫停施打。歐盟藥品管理局 7日舉行記者會後，西班牙宣布僅供60歲以上人士接種，義大利也公布了類似措施，比利時則將暫停為56歲以下者接種達四周。本周稍早，南韓表示會暫不提供60歲以下人士接種疫苗。

3月時至少十餘國曾暫停接種AZ季苗，當時EMA為了安民心，展開初步調查，雖稱安全有效，卻也不排除與血栓的關聯。專家一再呼籲，應研究特定族群是否較一般人更易於施打疫苗後出現罕見血栓，如服用避孕藥者與慢性病患者。

延伸閱讀：
牛津AZ疫苗血栓疑雲 歐盟掛保證卻有但書？
血栓
AZ
疫苗
牛津
阿斯特捷利康
AstraZeneca
新冠肺炎
COVID-19

相關新聞

新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病
新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病
2021/04/07 18:08
華府拒簽發疫苗護照 保障美國人隱私
華府拒簽發疫苗護照 保障美國人隱私
2021/04/07 17:40
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
2021/04/07 16:53
4/10起自英國、南非、史瓦帝尼入境者 免集中檢疫
4/10起自英國、南非、史瓦帝尼入境者 免集中檢疫
2021/04/07 15:41
AZ疫苗接種族群再擴大！防疫人員、空服員等2類對象 12日起開打
AZ疫苗接種族群再擴大！防疫人員、空服員等2類對象 12日起開打
2021/04/07 14:48

更新時間 : 2021-04-08 21:02 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行