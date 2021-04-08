【新冠肺炎】AZ疫苗難排除血栓疑慮 英國籲30歲以下勿施打

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗的安全性持續引發質疑，歐洲已證實AZ疫苗可能引發罕見血栓，英國衛生單位7日則是直接建議，30歲以下族群不應施打。

美聯社報導，英國建議為30歲以下族群改打其他COVID-19疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）雖認為AZ疫苗與血栓副作用之間「有可能連結」，但並未做出年齡限制建議，僅讓會員國自行決定。儘管如此，兩方都強調，施打疫苗仍利多於弊。

EMA指出，血栓是「極罕見」的副作用。以德國來看，每10萬劑才有1例血栓案例，比健康女性攝取避孕藥而出現血栓的機率還低。目前通報案例多為60歲以下婦女，於施打兩周內出現副作用，不過依據目前資訊，仍無法判斷特殊風險因子。此報告是以歐洲與英國民眾為研究對象，兩地已有2,500萬人接種AZ牛津疫苗。

EMA的調查主要鎖定罕見血栓伴隨著低血小板之案例。罕見類型包括腦靜脈竇血栓，以及多處血管出現血栓情況。

AZ疫苗較低價、易儲存，是多國的首選，也是聯合國全球疫苗分配機制COVAX的主力。目前已有部分國家因安全疑慮暫停施打。歐盟藥品管理局 7日舉行記者會後，西班牙宣布僅供60歲以上人士接種，義大利也公布了類似措施，比利時則將暫停為56歲以下者接種達四周。本周稍早，南韓表示會暫不提供60歲以下人士接種疫苗。

3月時至少十餘國曾暫停接種AZ季苗，當時EMA為了安民心，展開初步調查，雖稱安全有效，卻也不排除與血栓的關聯。專家一再呼籲，應研究特定族群是否較一般人更易於施打疫苗後出現罕見血栓，如服用避孕藥者與慢性病患者。

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