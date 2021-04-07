【太魯閣號事故】工程車滑落鐵軌疑因怪手救援不慎鬆脫 駕駛都是李義祥

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號發生重大事故，花蓮檢方今（7）日帶關係人綽號「黑猴」林長清重回現場，協助還原事發現場狀況，另外，被告李義祥案發一早開工程車疑載1名移工到工地，警方已逮捕該逃逸移工，訊問後將送往地檢署。

綜合媒體報導，李義祥昨天被提訊到花蓮地檢署問話，檢方今天帶事件關係人之一的林長清重回現場進行相關事證比對，釐清李義祥供詞是否屬實。林長清負責土水及板模，李義祥負責鋼構重工，當天救護車行車紀錄器拍到事故發生後，兩人在現場聊天。

運安會6日公布台鐵408次太魯閣號事故部分調查資料，顯示肇事的工程車並非從靜止狀態下自行滑動，而是工程車卡在樹叢、熄火後掉落，現場也有好幾台怪手，怪手部分蠻關鍵的。檢方目前也查扣現場怪手，釐清整起出軌意外發生過程。

運安會主委楊宏智也透露當時工地現場有2人，不過相關證據都已經送給檢調，不適合公開揭露。

另外，據了解李義祥駕駛肇事工程車在髮夾彎處卸輪胎，掉頭時操作不慎，導致工程車卡樹叢，然後有一台怪手想協助脫困，但疑似在快拉到路上時不慎鬆脫，知情人士也表示，操作怪手的駕駛也是李義祥，是要利用怪手把工程車拉回。

知情人士也說，目前已經有新的事證，包含事情發生當下在處置卡在樹叢工程車時的聲音對話，「這是很關鍵的部分」。

另外，檢警從花蓮市區的路口監視器畫面，發現事發當天上午李義祥開著肇事工程車前往事發工地時，車斗滿載廢輪胎，副駕駛座坐著1名白衣男子。檢警追查後發現，該男子為越南籍非法移工，今日下午已遭到逮捕。

據聯合報報導，該名移工綽號叫「阿好」，疑似為李義祥非法僱用的外籍移工，事發過後逃逸無蹤，經過監視器畫面才得知他跟李義祥當天一起去工地，經過刑警追緝，終於在今天逮到人。

中央社報導，太魯閣號事故事發工地為「鐵路行車安全改善六年計畫－北回線K51+170～500山側邊坡防護設施工程」，施工廠商是東新營造公司。由於台鐵此項標案的金額高，需要甲級執照，因此，李義祥等人集資使用具有甲級執照的「東新營造」的牌，取得標案。

地方人士指出，東新營造名義上負責人為股東的黃平和，從西部移居花蓮40、50年，從土水工起家，平時熱心鄉里事務，因年事已高，將事業交給第二代。