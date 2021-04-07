宅在家也能吃美食 貢寮鮑宅配到府揪甘心!

不論是自己在家簡單料理還是邀請親朋好友一同聚餐， 美食總是能讓人喜悅又滿足。現在新北市優質養殖水產品「貢寮鮑」 推出超值優惠，從「鮮凍貢寮鮑」、「九孔滷鮑」 及各式貢寮鮑加工品等一應俱全，還可以產地直送宅配到家， 輕鬆享用最新鮮的海味，不僅可以滿足在家吃海鮮大餐的慾望， 還很適合分享給親朋好友喔!

「貢寮鮑」生長於東北角沿岸天然海域，是九孔和黑盤鮑的統稱， 口感Q彈肉質鮮甜，品質優良具外銷水準，新北市府為了讓消費者吃 得安心，定期執行未上市水產品產地監測，確保合格才能上市， 是健康又美味的優良食材。為了讓貢寮鮑更普及到家家戶戶的餐桌， 貢寮區漁會推出「鮮凍貢寮鮑」、「九孔滷鮑」 及各式貢寮鮑加工品的宅配服務，從前菜、 主菜到配茶小點心等通通都有，在家就可以輕鬆享受新鮮好滋味。 現在為了迎接母親節的到來，以優惠的價格回饋給辛苦的媽媽們，2 斤裝的「鮮凍貢寮鮑」(約50粒)特價1,200元、1斤裝的「 九孔滷鮑」(2包)特價980元，皆免運費。九孔粥、 紅燒珍珠鮑魚罐頭、磯燒鮑魚以及貢寮鮑調理包等加工熟食產品全面 9折且滿1,600元免運費，優惠只到5月20日， 歡迎打電話或傳真至貢寮區漁會訂購!

如果想要出門吃大餐， 直接前往東北角品嘗最在地的貢寮鮑美食也是很棒的選擇!為了讓遊 客到貢寮可以輕鬆識別販售貢寮鮑料理的餐廳，市府特別製作「 貢寮鮑」旗幟給當地餐廳懸掛， 並在貢寮鮑官網提供當地貢寮鮑美食餐廳地址及電話， 不用擔心找不到，可以安心享受尚青的美味料理。除了新鮮海產外， 東北角沿岸風景秀麗，有草嶺古道、三貂角燈塔、 馬崗漁村等人文美景，可以悠閒地漫步在山間步道俯瞰海景或是享受 傳統漁村遠離塵囂的寧靜氣息。海岸沿線還有如深澳漁港、 水湳洞漁港、澳底漁港及馬崗漁港等特色漁港。 不僅可以欣賞獨具一格的海蝕景觀及半碧藍半金黃的漸層色「 陰陽海」，還能近距離觀賞一格格貢寮鮑養殖池， 享受遼闊的海景視野。想請媽媽吃大餐又不知道去那裡的話， 不要猶豫了，趕緊帶著親愛的媽媽，來趟東北角海岸美食小旅行吧!

漁業處長張麗珍表示，市府致力於推廣貢寮區在地安心的「貢寮鮑」 品牌，歡迎各位民眾平日多多利用貢寮鮑宅配到府的服務， 假日就去東北角走走， 感受漁港漁村的人文魅力與享用在地優質漁產。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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