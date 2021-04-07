新北健康促進特優縣市四連霸創紀錄　跨域合作守護孩童健康

新北市日前接受教育部國民及學前教育署公開表揚榮獲 108學年度「地方政府辦理學校健康促進特優縣市」， 市長侯友宜今(7)日於市政會議接受教育局獻獎， 新北市是榮獲本項殊榮唯一四連霸特優縣市，市府努力推動學生健康 促進成效有目共睹。

教育局表示，新北市能夠連年獲得健康促進學校特優縣市關鍵在於全 市各級學校積極參與，全力配合中央及地方輔導委員專業指導， 透過現場諮詢、輔導訪視及資源提供等系統性規劃運作， 實地走訪各所學校，協助學校解決現場問題及提供技術指導服務， 建置校群學校相互砥礪，定期輔導會議，引導學校透過行動研究、 相互觀摩學習後，激勵邁向卓越動力。

新北市以健康數據作為依據， 將健康議題未達全國均標學校列為校群學校，並佐以各校數據分析研 擬執行專屬策略，推動議題策略如「正確坐姿」、「戶外活動120 」、「餐後潔牙」、「健康享瘦班」等，從日常生活強化改善，成效 卓著。近4年國小裸視視力不良率從48.43%下降至46. 56%、國中小齲齒率從36.40%下降至34.39%、 國小體位適中率從64.18%上升至65.60%。

藉由健康促進學校的推動，不但可以培養孩子良好生活習慣， 於教學現場中，老師也發現學生健康習慣建立後，無論是學習表現、 自信及人際互動都趨於正向發展。 新北市會持續以積極行動方案帶動學校學生對健康素養的重視和養成 ，讓學生將健康促進議題課程融入生活，成為一生帶得走的知能。

張明文局長指出，新北市以團隊力量共同推動學校健康促進工作， 除教育局補助學校健康促進經費， 也和衛生局合作辦理學童護眼方案，每年挹注約新臺幣1,600萬 元的預算，致力打造學校成為健康基地。從110年開始， 更將健康促進學校策略推展到校外， 將政府資源及學術單位專業結合，嘗試整合協助課照中心、安親班、 補習班，落實視力保健工作，希望延伸健康的學習環境，健康促進學 校政策透過學校衛生委員會每年檢討執行成效，調整策略精益求精， 讓孩子在新北獲得更加全面的保護。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供