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華府拒簽發疫苗護照 保障美國人隱私

白宮發言人明確表態美國政府不支持「疫苗護照」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 17:40
白宮發言人莎琪（美聯社圖片）

白宮發言人莎琪（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）華府發言人莎奇（Jen Psaki）6日於記者會表示，出於對美國人的隱私與權利的保障，美國政府現在與將來都不會支持廣為討論的「疫苗護照」。

新冠肺炎延燒全球，許多國家與歐盟在推廣國人施打疫苗之餘，也開始規劃或著手實行「疫苗護照」，方便出行與辨識。疫苗護照多以手機應用程式搭載，記載持有人是否施打疫苗，或包含個人是否罹患過肺炎的健康狀況。

莎奇強調，美國政府「現在和未來」都不會支持需要美國人攜帶認證的制度，不會有「聯邦層級的疫苗數據庫」，也不會「由聯邦要求所有人持有單一的疫苗認證」。

她指出，這樣的認證工具是由私營和非營利機構所推廣，而政府的出發點在於「保障美國人的隱私」，也不希望這樣的系統用以「不公平」地對待公民。她補充道，政府將發布指引、解答美國人對隱私、安全或歧視憂慮等問題，但發佈時間尚未有定論。

「疫苗護照」的推廣與否，在美國引發民主黨與共和黨的紛爭。「疫苗護照」在民主黨主政的紐約州與夏威夷州已率先實行，然而由共和黨主政的佛州則明文禁止使用疫苗護照，其他一些共和黨主政州擬跟進，如德州州長艾伯特(Greg Abbott)同日簽署了行政命令，表明是否接種疫苗為個人健康隱私，禁止州政府「以個人疫苗接種狀況作為接受服務的條件」，並禁止公共資助的機構向民眾要求提供個人接種情況。
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更新時間 : 2021-04-07 21:02 GMT+08:00

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