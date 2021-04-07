竹科人免趕三點半！北富銀特設「光明假日分行」

一般銀行都是周一至周五營業，對工作繁忙的竹科工程師來說，很難在平日抽出時間到分行，若真有重要金融事務需臨櫃處理，就得特地請假跑一趟，相當不方便。為能解決竹科員工在金融服務上的痛點，台北富邦銀行特別選在新竹全新設立「光明假日分行」，營業時間從周一到周六，也是目前新竹唯一在周末假日營業的銀行，希望提供竹科更好的金融支持！
北富銀極重視客戶感受，除了竹科之外，板橋分行因鄰近捷運新埔站及新埔商圈，周邊企業店家林立，來客量相當大，因此民眾洽辦業務常常需要等候較長時間。為能提升服務品質，加速業務處理效率，北富銀也從即日起延長板橋分行營業時間至晚間7點，讓客戶有更多服務時段可以選擇，透過來客的分流縮短等候時間，創造更愉快的服務體驗。
北富銀表示，隨著網路及數位科技發展，不少金融服務已可透過線上完成，但像是各項存款業務之變更、掛失及票據交易等業務，基於防詐騙、防洗錢等金融安全考量，大多仍須臨櫃辦理；同時，數位工具的使用需要學習，對許多中高齡客戶來說並不容易，直接到分行辦理反而更加省事安心，還能順帶諮詢生活中遇到的金融問題，可說是一舉數得。也正因為實體分行的重要性仍高，北富銀近年來除了積極強化數位金融能力，更大力推動分行的在地經營，從空間、設備到創新服務設計，充分結合地方文化及客群特質，為民眾帶來親切而獨特的服務體驗，這也讓北富銀分行來客數能在疫情衝擊下保持穩定，成為鄰里眼中最值得信賴的好厝邊。
「光明假日分行」位於新竹縣竹北市，服務範圍涵蓋新竹科學園區及台元科學園區，周一到周五營業時間為上午9點至下午3點半，周六營業時間則為上午10點到下午4點，讓竹科員工可以於周末從容處理金融事務。此外，光明分行一樓還結合證券元素設置了整面「看盤區」，能即時顯示國際主要股市指數、台股個股動態及走勢圖，相當受客戶歡迎。
北富銀也提醒民眾，假日及平日延長營業時段內所提供的服務項目與平時會略有不同，目前提供的業務項目包括存款帳戶開立、各項存款業務的申請、變更及掛失、金融卡掛失及補發、申請存款餘額證明，以及申辦信用卡的收件、託收票據。此外，光明分行還額外提供理財投資商品、房貸、信貸等業務之諮詢及收件服務，有需要的民眾可以事先致電分行進行預約。但基於金融安全考量，兩間分行都將不提供與現金或帳務相關的交易服務，民眾若有存提款或匯款需要，可利用分行旁的ATM完成。
「光明假日分行」是自今年1/6起開始試行周六延長營業服務，北富銀表示成效相當不錯，截至今年2月底，周六來行客戶人數已接近平日的3成，開戶數更達到平日的5成左右，這項服務不僅帶給客戶便利，也讓分行有機會發掘周邊客群的潛在需求，提升分行轉型及加值服務動能。日後北富銀將秉持「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，持續開發更富創意的貼心服務，讓金融與在地生活更緊密！