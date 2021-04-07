新北創編全國首部童軍手冊 提供童軍系統學習教材

新北市教育局今（7）日正式發布「新北市童軍手冊」 ，該手冊歷經2年編撰，為全國首部童軍手冊， 提供學校作為童軍學習輔助教材，並可作為學生學習指引使用。 記者會由重慶國中童軍團演出「智仁勇-童軍尋寶記」， 展現童軍精神。

教育局長張明文表示，童軍教育一直是新北市重點教育政策，於10 4年達成「校校有童軍」目標，迄今全市已有477童軍團超過12 ,000位學生參與童軍。有鑒於童軍課程缺乏相關教材， 新北市集結童軍教師逐步編輯童軍教材，107年發表「 國小童軍補充教材」，提供國小教師綜合領域童軍教學參考。108 年製拍「童軍三節課」影片，介紹童軍運動發展及童軍團成立。今( 110)年完成全國首部童軍手冊， 為童軍學習提供系統且合宜的輔助教材。後續將發放各校運用， 推動更多學生投入童軍運動。

本手冊共有四大主軸，包含「從童軍到公民」、「生活之愛」、「 自然之心」、「回眸與凝視」，共分為童軍運動介紹、服務學習、 公民素養、生活安全、環境保護、山林智慧等16章， 主要針對現今童軍所需具備的知識、技能與態度進行編寫。 使用對象以童子軍及行義童軍階段學習者為主， 可以由教師及服務員帶領學生逐章學習， 也可以按照學習者的需要閱讀主題章節。書後的索引與考驗紀錄等， 除了提供迅速檢索所需資料外， 更可幫助學生提早規劃各階段童軍的進程，是十分好用的工具書。 同時手冊也附上相關參考書目或網站， 以便使用者進行進一步的深入研讀。

本手冊除了提供新北市各級學校使用外， 並與推動童軍戶外生命探索課程為主軸的臺東縣分享， 授權做為臺東縣推廣童軍教育、培養學生品格教育的學習用書。 臺東縣教育處林政宏處長表示，期許未來2市可藉由童軍相互交流聯 團活動，共創全臺灣最具服務學習特色的童軍運動。

負責召集研編本教材的光華國小洪中明校長表示， 本手冊可以作為童軍訓練前先備知識的閱讀資料， 對於提升童子軍和行義童軍的學習有很好的成效； 重慶國中石子昀同學表示，手冊除了有技能類別的知識， 也提醒自己在從事服務活動時，思考如何達到「 互惠與追求社會正義」的目標，期許自己能有機會回饋童軍及社會。

教育局表示，手冊將全面配發新北市各級學校， 電子版可於新北市社會教育資源網/最新消息(https:// lll.ntpc.edu.tw/)下載， 鼓勵各校教師及服務員於童軍課程教材及童軍訓練運用。 期待透過童軍手冊的發行， 培育學生養成樂於助人及願意服務的好品格，成為一位「 人人會生活，天天樂服務」幸福的童軍人。