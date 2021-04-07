新北創編全國首部童軍手冊 提供童軍系統學習教材

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市教育局今（7）日正式發布「新北市童軍手冊」，該手冊歷經2年編撰，為全國首部童軍手冊，提供學校作為童軍學習輔助教材，並可作為學生學習指引使用。記者會由重慶國中童軍團演出「智仁勇-童軍尋寶記」，展現童軍精神。
教育局長張明文表示，童軍教育一直是新北市重點教育政策，於104年達成「校校有童軍」目標，迄今全市已有477童軍團超過12,000位學生參與童軍。有鑒於童軍課程缺乏相關教材，新北市集結童軍教師逐步編輯童軍教材，107年發表「國小童軍補充教材」，提供國小教師綜合領域童軍教學參考。108年製拍「童軍三節課」影片，介紹童軍運動發展及童軍團成立。今(110)年完成全國首部童軍手冊，為童軍學習提供系統且合宜的輔助教材。後續將發放各校運用，推動更多學生投入童軍運動。
本手冊共有四大主軸，包含「從童軍到公民」、「生活之愛」、「自然之心」、「回眸與凝視」，共分為童軍運動介紹、服務學習、公民素養、生活安全、環境保護、山林智慧等16章，主要針對現今童軍所需具備的知識、技能與態度進行編寫。使用對象以童子軍及行義童軍階段學習者為主，可以由教師及服務員帶領學生逐章學習，也可以按照學習者的需要閱讀主題章節。書後的索引與考驗紀錄等，除了提供迅速檢索所需資料外，更可幫助學生提早規劃各階段童軍的進程，是十分好用的工具書。同時手冊也附上相關參考書目或網站，以便使用者進行進一步的深入研讀。
本手冊除了提供新北市各級學校使用外，並與推動童軍戶外生命探索課程為主軸的臺東縣分享，授權做為臺東縣推廣童軍教育、培養學生品格教育的學習用書。臺東縣教育處林政宏處長表示，期許未來2市可藉由童軍相互交流聯團活動，共創全臺灣最具服務學習特色的童軍運動。
負責召集研編本教材的光華國小洪中明校長表示，本手冊可以作為童軍訓練前先備知識的閱讀資料，對於提升童子軍和行義童軍的學習有很好的成效；重慶國中石子昀同學表示，手冊除了有技能類別的知識，也提醒自己在從事服務活動時，思考如何達到「互惠與追求社會正義」的目標，期許自己能有機會回饋童軍及社會。
教育局表示，手冊將全面配發新北市各級學校，電子版可於新北市社會教育資源網/最新消息(https://lll.ntpc.edu.tw/)下載，鼓勵各校教師及服務員於童軍課程教材及童軍訓練運用。期待透過童軍手冊的發行，培育學生養成樂於助人及願意服務的好品格，成為一位「人人會生活，天天樂服務」幸福的童軍人。