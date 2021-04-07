Alexa
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

迎接母親節　西華飯店推出特製「松露蜜心冰淇淋蛋糕」

黑金視覺尊貴感十足 即日起開放訂購 4月22日前訂購享優惠價780元

By 台灣英文新聞
2021/04/07 17:08
迎接母親節　西華飯店推出特製「松露蜜心冰淇淋蛋糕」

迎接母親節，西華飯店推出奢華感十足的特製黑松露冰淇淋蛋糕，以香氣濃郁的黑松露製成美味冰淇淋，內餡夾入蜜蘋果醬及蜂蜜甘那許，再綴上金箔，以尊貴感十足的黑金饋禮向母親們送上祝福。詳情請洽西華飯店(02)2718-1188轉TOSCANA義大利餐廳。

西華飯店TOSCANA義大利餐廳最招牌的人氣甜點，就是香氣四溢的純手工黑松露冰淇淋，一人份要價580元，而此次西華點心房為母親節特製的「松露蜜心冰淇淋蛋糕」，四吋大小大約適合三至四人分享，價格僅880元，4月22日前訂購還可享早鳥優惠價780元，算是相當划算。

西華點心房主廚特製的「松露蜜心冰淇淋蛋糕」以巧克力、奶油製成的香酥巴芮脆片作基底，依序疊上以黑松露醬製成的松露冰淇淋，以及以新鮮蘋果、蜂蜜、新鮮香草籽製成的香甜蘋果餡，還有以白巧克力、牛奶巧克力、蜂蜜製成的蜂蜜甘那許，外層再抹上一層松露冰淇淋，並覆蓋上以黑松露醬、巴芮脆片、苦甜巧克力製成的松露巧克力脆粒，最後點綴上奢華金箔。搶眼的黑金雙色視覺，伴隨著甜而不膩口的討喜風味，獻給貴氣十足的母親大人。

西華飯店母親節限定的「松露蜜心冰淇淋蛋糕」即日起至2021年5月9日開放訂購，提供西華飯店電話或現場訂購，須至西華飯店現場取貨，並以冷凍方式保存。請於提貨前至少三日預訂。

更新時間 : 2021-04-07 21:02 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光