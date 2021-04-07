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台康生技獲台灣鴻海創辦人郭台銘投資50億元　股價跳空漲停、 創129元新高

▲台康股價自今年（2021年)1月底的低點38.5元起漲，兩個多月漲幅達235%。▲郭台銘將持有台康生技18.56%股權，成為最大股東。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 16:54
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(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台康生技獲得鴻海暨永齡創辦人郭台銘投資50億元入股，激勵今天（７日）股價開盤直接跳空漲停至129元，仍有超過萬張買盤高掛129元漲停價及市價搶進。

台康生技獲台灣鴻海創辦人郭台銘投資50億元　股價跳空漲停、 創129元新高

鴻海集團創辦人郭台銘(右)退休後積極投入大健康事業，6日與台康生技簽訂私募案投資意向書，預計將砸新台幣50億元，透過私募認購入主台康生技，成為最大股東。左為台康生技總經理劉理成。（台康生技提供）中央社

台康生昨（６日）晚宣布，鴻海暨永齡創辦人郭台銘將入主台康生，雙方簽訂私募案投資意向書，郭台銘將透過鋐維公司以每股91.5元，認購台康生發行的5500萬股私募新股，總金額新台幣50.325億元，屆時將持有台康18.56%股權，成為最大股東。

台康生技3月乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠去年也取得日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）查廠通過，後續美國食品暨藥物管理局（FDA）與歐盟藥品管理局（EMA）也將進行查廠，且委託開發製造生產CDMO業務也正逐年快速成長。

中央社報導，台康股價自今年（2021年)1月底的38.5元起漲，兩個多月漲幅達235%。

台康生技6日發布新聞稿表示，將分別辦理發行3萬5000張的現金增資及5萬5000張的私募普通股，其中私募案將引進近年來積極投入大健康事業的郭台銘，成為最大股東。

台康生技公告指出，６日與鋐維公司（主要股東為郭台銘）雙方簽訂投資意向書，鋐維公司將認購台康私募發行普通股新股5500萬股，每股認購價格將同現金增資發行價格91.5元，認購總金額為50.325億元，此私募將於股東會通過後採分次發行。

台康生技表示，認購完成後，以目前已發行股數2億641萬150股加計109年現金增資發行3500萬股及加計此私募5500萬股，共計2億9641萬150股，鋐維公司將持有台康約18.56%股權，成為最大股東。

台康生技總經理劉理成表示，成立已邁入第9年的台康生技，一直堅持雙引擎的商業模式，如今這兩個引擎都已發動，並帶動這一、兩年營收的快速成長；但環視全球的競爭態勢，要與全球一流的公司競爭，常感到資金與國際人才的不足如今有了郭台銘的資金挹注，以及他所擁有的全球政經及產業人脈資源，此時將是台康生技啟動全球策略布局的時刻。

劉理成表示，台康生技將加速並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) 雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，延伸至細胞及基因治療領域的開發及生產，除台灣既有布局外，將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造台康生技成為全球生物藥的重要開發與製造中心

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