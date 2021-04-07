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4/10起自英國、南非、史瓦帝尼入境者 免集中檢疫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 15:41
4月10日起，具有英國、南非共和國或史瓦帝尼王國等國家旅遊史(含轉機)者，入境後可至一人一戶或至防疫旅宿進行居家檢疫14天。（中央流行疫情...

4月10日起，具有英國、南非共和國或史瓦帝尼王國等國家旅遊史(含轉機)者，入境後可至一人一戶或至防疫旅宿進行居家檢疫14天。（中央流行疫情...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日宣布，4月10日零時起(航班抵台時間)，旅客如過去14日內具英國、南非共和國或史瓦帝尼王國等國家旅遊史(含在當地轉機)，入境後可至一人一戶或至防疫旅宿進行居家檢疫14天，無須再入住集中檢疫所，但後續仍應落實7天自主健康管理。

指揮中心表示，依據疫情監測資料顯示，英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等3個國家之疫情已過高峰且呈明顯下降，加上我國已超過2個月未檢出自該些國家境外移入之COVID-19病毒變異株案例，故調整自該3個國家入境旅客之檢疫措施。

指揮中心指出，為確保國內防疫安全，所有入境旅客均應出示「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」後搭機來臺；入境臺灣旅客應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或1人1戶居家檢疫)，且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。
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