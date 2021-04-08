Alexa
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉解決管理文化、財務黑洞 台鐵才可望公司化

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/04/08 11:35
台鐵太魯閣號2日發生重大意外，火車駕駛聯誼會表示，為表悼念，8日上午9時28分全線列車鳴笛5秒。

台鐵太魯閣號2日發生重大意外，火車駕駛聯誼會表示，為表悼念，8日上午9時28分全線列車鳴笛5秒。 (來源 中央社)

台鐵太魯閣列車在花蓮發生事故，造成重大死傷，讓改革台鐵的呼聲再起，不論台鐵未來是否民營化或公司化，當務之急是要重振台鐵的管理制度，重塑台鐵文化，否則，種種憾事都可能一再發生。

台鐵是否民營化、公司化的討論已久，但遲遲無法拍板定案，主要是台鐵員工的保障問題，因為台鐵員工都是經國家考試錄取後，才能進入台鐵上班，有些人更具有公務員的身分，一旦民營化後，這些人的權益很可能直接受到衝擊，這也是台鐵工會極力爭取的關鍵點之一。

而且，台鐵肩負公共運輸責任，就算一些路線、車站虧損，在照顧民眾大眾交通的前提下，仍得硬著頭皮繼續營運，更不能自由隨意調漲票價，也不能考量太多的成本，這一切使得台鐵連年賠錢。

根據台鐵的財務預算報告，去年虧損27.58億元，2021年預計收入303.58億元，支出336.12億元，今年預計虧損32.42億元，這將讓台鐵累積虧損將達1224.84億元。因為財務大黑洞無法獲得解決，台鐵更不敢民營化，擔心民營化後無法正常營運，更怕失去飯碗。

由於財務狀況不佳，造成相關問題不斷擴大，主要是台鐵的票價收入，大約有九成都用來付薪水及退休金，剩下來的錢，根本沒有能力提高營運品質，制度改革的力量相對有限，導致台鐵的問題層出不窮。

近年來，台鐵一直希望研議合理票價，以及調整服務性路線，也期待改善車站的虧損補貼機制，但這只是解財務窘境的解決方案之一，要解決眼前事故頻傳的難題，必須先從管理機制、從組織再造來著手。

以台鐵目前的制理制度，都是分開運作，像是電力、工務等，各自有負責的單位，一旦這些平行單位各自營運、缺乏協調，橫向溝通機制不通暢，才會使得台鐵大小毛病不斷。因此，台鐵必須落實專責軌道監理機構的業務，同時有負責安全的專職單位，才能重新塑造台鐵新文化。

接下來，民營化前，必須先處理台鐵的財務黑洞，除了政府編列預算，活化台鐵相關資產化外，可以考慮設制台鐵管理基金，為台鐵公司化預作準備，慢慢健全財務體質，唯有讓台鐵員工看得到台鐵未來，台鐵才有可能華麗轉身。

（作者李平華，資深媒體人）
台鐵
太魯閣號

相關新聞

【太魯閣號事故】肇事工程車副駕駛座乘客找到！越南籍逃逸移工聲押
【太魯閣號事故】肇事工程車副駕駛座乘客找到！越南籍逃逸移工聲押
2021/04/08 10:02
【太魯閣號事故】 台鐵8日上午9時28分鳴笛5秒悼念
【太魯閣號事故】 台鐵8日上午9時28分鳴笛5秒悼念
2021/04/07 20:20
【太魯閣號事故】工程車滑落鐵軌疑因怪手救援不慎鬆脫 駕駛都是李義祥
【太魯閣號事故】工程車滑落鐵軌疑因怪手救援不慎鬆脫 駕駛都是李義祥
2021/04/07 20:00
【太魯閣號事故】最嚴重第8車廂移出　林佳龍感謝搶救與工程團隊、70歲鋼索專家
【太魯閣號事故】最嚴重第8車廂移出　林佳龍感謝搶救與工程團隊、70歲鋼索專家
2021/04/07 10:10
【太魯閣號事故】事發前李義祥開吊貨車載廢胎去工地 運安會：工地現場不止一車施工中
【太魯閣號事故】事發前李義祥開吊貨車載廢胎去工地 運安會：工地現場不止一車施工中
2021/04/06 20:20

更新時間 : 2021-04-08 21:02 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行