〈時評〉解決管理文化、財務黑洞 台鐵才可望公司化

台鐵太魯閣列車在花蓮發生事故，造成重大死傷， 讓改革台鐵的呼聲再起，不論台鐵未來是否民營化或公司化， 當務之急是要重振台鐵的管理制度，重塑台鐵文化，否則， 種種憾事都可能一再發生。

台鐵是否民營化、公司化的討論已久，但遲遲無法拍板定案， 主要是台鐵員工的保障問題，因為台鐵員工都是經國家考試錄取後， 才能進入台鐵上班，有些人更具有公務員的身分，一旦民營化後， 這些人的權益很可能直接受到衝擊， 這也是台鐵工會極力爭取的關鍵點之一。

而且，台鐵肩負公共運輸責任，就算一些路線、車站虧損， 在照顧民眾大眾交通的前提下，仍得硬著頭皮繼續營運， 更不能自由隨意調漲票價，也不能考量太多的成本， 這一切使得台鐵連年賠錢。

根據台鐵的財務預算報告，去年虧損27.58億元，2021年預 計收入303.58億元，支出336.12億元，今年預計虧損3 2.42億元，這將讓台鐵累積虧損將達1224.84億元。因為 財務大黑洞無法獲得解決，台鐵更不敢民營化， 擔心民營化後無法正常營運，更怕失去飯碗。

由於財務狀況不佳，造成相關問題不斷擴大， 主要是台鐵的票價收入，大約有九成都用來付薪水及退休金， 剩下來的錢，根本沒有能力提高營運品質， 制度改革的力量相對有限，導致台鐵的問題層出不窮。

近年來，台鐵一直希望研議合理票價，以及調整服務性路線， 也期待改善車站的虧損補貼機制，但這只是解財務窘境的解決方案之一， 要解決眼前事故頻傳的難題，必須先從管理機制、 從組織再造來著手。

以台鐵目前的制理制度，都是分開運作，像是電力、工務等， 各自有負責的單位，一旦這些平行單位各自營運、缺乏協調， 橫向溝通機制不通暢，才會使得台鐵大小毛病不斷。因此， 台鐵必須落實專責軌道監理機構的業務， 同時有負責安全的專職單位，才能重新塑造台鐵新文化。

接下來，民營化前，必須先處理台鐵的財務黑洞， 除了政府編列預算，活化台鐵相關資產化外， 可以考慮設制台鐵管理基金，為台鐵公司化預作準備， 慢慢健全財務體質，唯有讓台鐵員工看得到台鐵未來， 台鐵才有可能華麗轉身。

（作者李平華，資深媒體人）