新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）正當各國持續施打新冠肺炎疫苗的同時，對病毒本身的研究也在進行當中，最新的研究在觀察病患病程後發現，新冠肺炎病毒或許不只會造成呼吸器官出現問題，還可能侵襲腦部，造成患者出現腦部本身或是精神相關的疾病。

英國科學家觀察超過50萬個美國新冠肺炎病例後發現，過去六個月中曾確診新冠肺炎的病患，至少三分之一容易出現憂鬱症、失智、思覺失調、中風等精神、神經疾病，那些曾住進醫院或加護病房者的可能性則更高，這極有可能是因為患病所帶來的壓力，或是因為病毒直接影響腦部功能所導致。

初步研究僅止於觀察，研究團隊現階段尚無法佐證新冠肺炎病毒與這些症狀的直接關聯，不過在與流感和其他呼吸道感染的對照組做比較後，牛津大學的研究人員再仔細依照參與受測者的年齡、性別、種族和健康狀況後發現，相較之下，新冠肺炎確實更容易造成後續的腦部病變。

與其他呼吸道疾病相比，新冠肺炎病患發展出心理、神經失調問題的機率高出16%，而與流感病患相比實則高出44%，而感染新冠肺炎時的病症越嚴重，這個機率還會持續升高；另外，約有24％的受測者出現焦慮與思覺失調的症狀，不過一般入院者的機率稍微提升至25%，住進加護病房者28%，而一旦出現精神錯亂的症狀，心理、思覺失調的機率更達36%。

牛津大學神經學教授Masud Husain指出，研究證明了新冠肺炎病毒確實會入侵腦部，也會造成傷害，除此之外也可能造成血栓、中風等問題，而身體因為感染而自然引發的發炎反應則可能影響腦部。

國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所教授Dame Til Wykes肯定此一說法，他表示，研究確定了長久以來對新冠肺炎確實可能造成神經與心理上併發症的臆測，而且這些後遺症可能在確診新冠肺炎很久後才會出現。