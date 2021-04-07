Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 18:08
（美聯社圖片）

（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）正當各國持續施打新冠肺炎疫苗的同時，對病毒本身的研究也在進行當中，最新的研究在觀察病患病程後發現，新冠肺炎病毒或許不只會造成呼吸器官出現問題，還可能侵襲腦部，造成患者出現腦部本身或是精神相關的疾病。

英國科學家觀察超過50萬個美國新冠肺炎病例後發現，過去六個月中曾確診新冠肺炎的病患，至少三分之一容易出現憂鬱症、失智、思覺失調、中風等精神、神經疾病，那些曾住進醫院或加護病房者的可能性則更高，這極有可能是因為患病所帶來的壓力，或是因為病毒直接影響腦部功能所導致。

初步研究僅止於觀察，研究團隊現階段尚無法佐證新冠肺炎病毒與這些症狀的直接關聯，不過在與流感和其他呼吸道感染的對照組做比較後，牛津大學的研究人員再仔細依照參與受測者的年齡、性別、種族和健康狀況後發現，相較之下，新冠肺炎確實更容易造成後續的腦部病變。

與其他呼吸道疾病相比，新冠肺炎病患發展出心理、神經失調問題的機率高出16%，而與流感病患相比實則高出44%，而感染新冠肺炎時的病症越嚴重，這個機率還會持續升高；另外，約有24％的受測者出現焦慮與思覺失調的症狀，不過一般入院者的機率稍微提升至25%，住進加護病房者28%，而一旦出現精神錯亂的症狀，心理、思覺失調的機率更達36%。

牛津大學神經學教授Masud Husain指出，研究證明了新冠肺炎病毒確實會入侵腦部，也會造成傷害，除此之外也可能造成血栓、中風等問題，而身體因為感染而自然引發的發炎反應則可能影響腦部。

國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所教授Dame Til Wykes肯定此一說法，他表示，研究確定了長久以來對新冠肺炎確實可能造成神經與心理上併發症的臆測，而且這些後遺症可能在確診新冠肺炎很久後才會出現。
新冠肺炎

相關新聞

【新冠肺炎】台灣新增2例境外移入 從埃及返台前皆已發病
【新冠肺炎】台灣新增2例境外移入 從埃及返台前皆已發病
2021/04/06 15:26
【新冠肺炎】台灣5日新增一境外移入 印尼20歲女學生確診 曾接觸過確診者
【新冠肺炎】台灣5日新增一境外移入 印尼20歲女學生確診 曾接觸過確診者
2021/04/05 14:17
泰國普吉島全民接種疫苗 7月開大門迎客
泰國普吉島全民接種疫苗 7月開大門迎客
2021/04/05 11:15
〈時評〉武漢肺炎疫苗物語
〈時評〉武漢肺炎疫苗物語
2021/04/04 20:30
【新冠肺炎】台灣4/1新增6例境外移入 全台總計1036例確診
【新冠肺炎】台灣4/1新增6例境外移入 全台總計1036例確診
2021/04/01 15:17

更新時間 : 2021-04-07 21:01 GMT+08:00

最受歡迎

【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光