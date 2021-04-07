AZ疫苗接種族群再擴大！防疫人員、空服員等2類對象 12日起開打

疫情指揮中心7日宣布，4月12日起開放防疫人員、航空機組員、防疫車隊駕駛等接種計畫所列第二、三類實施對象接種AZ疫苗。 疫情指揮中心7日宣布，4月12日起開放防疫人員、航空機組員、防疫車隊駕駛等接種計畫所列第二、三類實施對象接種AZ疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日宣布，4月12日起開放防疫人員、航空機組員、防疫車隊駕駛等接種計畫所列第二、三類實施對象接種AZ疫苗。

4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種

首批開放接種之牛津AZ武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自3月22日起開放專責醫院醫事人員施打後，4月6日起又再開放診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員施打，而接種點從原本的87家增加至103家。

中央流行疫情指揮中心今日再宣布，為維持防疫量能，使高感染風險對象儘早獲得免疫保護力，自12日起，開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗。



指揮中心表示，我國透過COVAX獲配之AstraZeneca COVID-19疫苗，首批19.92萬劑已於4月4日運抵台灣，目前刻由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘作業，預計4月中旬可放行提供接種。

為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。



指揮中心說明，為增加疫苗接種可近性，提升接種效能，將增加COVID-19疫苗接種門診診次及每診次就診名額，並於4月14日前輔導具有辦理常規或流感疫苗接種經驗，但尚未成為COVID-19疫苗接種合約院所之專責醫院成為接種點。

自4月15日起開放提供符合接種對象之民眾預約，預計自4月16日起，全台至少將有170處接種點可提供接種服務，符合接種資格對象可至疾管署網站查詢院所後預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。